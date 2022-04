Widnau Umweltfreundliches Mobilitätsangebot: Die Gemeinde vermietet wieder E-Bikes In Widnau warten 15 Elektrovelos darauf, für längere Ausfahrten und Touren gemietet zu werden.

In der wärmeren Jahreszeit stellt die Gemeinde Widnau 15 E-Bikes bereit, die gemietet werden können.

Das umweltfreundliche Mobilitätsangebot von e-Bike Widnau wird bereits seit dem 15. April wieder angeboten, wie die Gemeinde mitteilt. Das Angebot gilt bis am 24. Oktober.

Die E-Bikes können von Einzelpersonen, Familien sowie von grösseren und kleineren Gruppen für ein- oder mehr­tägige Ausflüge gemietet werden. Online-Reservationen sind unter www.ebike.widnau.ch möglich. Für eine Mietdauer von mehr als fünf Tagen muss die Reservation beim Frontoffice im Gemeindehaus getätigt werden – telefonisch (071 727 03 00) oder per E-Mail (front-office@widnau.ch).

Gemeinde zahlt Beitrag an Kurs des Samaritervereins

Der Samariterverein bietet den Widnauerinnen und Widnauern einen einstündigen Kurs «BLS-AED Kompakt» an. In diesem Kurs wird alles Wichtige vermittelt, um im Ernstfall bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand richtig reagieren zu können. Die Kurskosten betragen 40 Franken pro Person, die politische Gemeinde übernimmt die Hälfte da­-von. Kursdaten und Anmeldung unter www.samariter-widnau.ch.

Alten Geräten ein zweites Leben einhauchen

Die «Flickstuba» hat sich das Motto «Reparieren statt Wegwerfen» auf die Fahne geschrieben. Die Flickerinnen und Flicker reparieren elektronische Geräte, Haushaltsgeräte, kleine Holzmöbel, Spielsachen – und hauchen ihnen dadurch ein zweites Leben ein.

Die «Flickstuba» hat noch siebenmal in diesem Jahr am Samstag ab 13.30 Uhr im Stof­- fel3 an der Rütistrasse 23 ge­öffnet. Die Öffnungstermine sind am 7.Mai, 11.Juni, 13.August, 17.September, 29.Oktober, 26.November und 17.Dezember. Wenn es pressiert, kann auch der neu geschaffene E-Service in Anspruch genommen werden. Weitere Informationen: www.flickstuba.ch.

Die Jugendjobbörse vom Jugendnetzwerk Mittelrheintal vermittelt Jugendlichen zwischen 13 und 20 Jahren leichte Arbeiten. Die motivierten Jugendlichen helfen im Garten, im Keller, im Estrich, im Haushalt oder im Lager.

Grosse Hilfe bei kleineren Arbeiten

Die Helferinnen und Helfer sind einsatzbereit für Rasenmähen, Unkraut jäten, Smartphone oder Tablet erklären, Kinderbetreuung, Nachhilfe, Staubsaugen, Einkaufen, Botengänge oder einfache Reinigungsarbeiten. Jugendarbeiter Roman Rüssmann steht interessierten Auftraggebenden zur Verfügung unter Tel. 071 727 13 15 oder roman.ruessmann@s-d-m.ch.

Rücksichtnahme bei lärmenden Gartenarbeiten

Die wärmere Jahreszeit ist auch die Saison des Rasenmähens und anderer lärmintensiver Gartenarbeiten. Die Bevölkerung wird diesbezüglich um Rücksichtnahme gebeten. Rasenmähen und andere lärmerzeugende Arbeiten sind auf folgende Zeiten einzuschränken: 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 19 Uhr (am Samstag bis 18 Uhr). Dabei handelt es sich nicht um eine behördliche Vorschrift, sondern eine Empfehlung zur Rücksichtnahme. (gk)