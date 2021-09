Widnau Stromtarife werden 2022 steigen: Schuld sind deutliche Preiserhöhungen beim Einkauf von Energie Wegen gestiegener Einkaufskosten und Netznutzungsgebühren steigen die Strompreise.

Die Stromtarife in Widnau werden im kommenden Jahr ansteigen. Bild: Eddy Risch / KEYSTONE

Aufgrund deutlicher Aufschläge beim Einkauf der Energie und bei den Netznutzungsgebühren gibt es bei den Stromtarifen 2022 der Elektrizitätsversorgung (EV) Widnau Preiserhöhungen.

Die Strompreise der Elektrizitätsversorgung Widnau für 2022 wurden – wie es das Stromversorgungsgesetz verlangt – bereits Ende August auf der Plattform der Elcom sowie auf der Publikationsplattform des Kantons St.Gallen publiziert (www.publikationen.sg.ch – Gesetzessammlungen – Gemeinde Widnau oder unter www.elcom.admin.ch), schreibt die Gemeinde Widnau in einer Mitteilung.

Einkaufskosten um zwölf Prozent gestiegen

Verglichen mit dem Vorjahr sind die Einkaufskosten für die Energie um zwölf Prozent gestiegen. Ebenfalls sind die Netznutzungskosten (Durchleitungsentschädigung im Vorliegernetz der SAK) um 10,84 Prozent gestiegen. Unverändert geblieben sind hingegen die Abgaben für die KEV, die kostendeckende Einspeisevergütung für Ökostrom und für den Gewässerschutz von insgesamt 2,30 Rappen pro kWh, heisst es weiter. Diese beiden Abgaben werden neu als Netzzuschlag gemäss Art. 35 Energiegesetz zusammengefasst. Gleich bleiben 2022 auch die Abgaben für die Systemdienstleistungen von Swissgrid von 0,16 Rp. pro kWh.

Rückspeisetarif für Photovoltaik bleibt gleich

Nebst den vorgenannten Abgaben, die bekanntlich vom Bund verbindlich festgelegt werden, hat der Gemeinderat beschlossen, dass der Rückliefertarif für Photovoltaikanlagen unverändert bleibt. Für die Rückspeisung wird im Jahr 2022 ein Betrag von 6,62 Rp. pro kWh (ohne Mehrwertsteuer) vergütet.

Arbeitsvergaben des Gemeinderats

Der Gemeinderat hat folgen­de Aufträge erteilt: Projekt «Zukunftsbild Bahnhofsgebiet Heerbrugg»: Vergabe der Planungsarbeiten an die Metron Raumentwicklung AG, Brugg, durch die Politische Gemeinde Au; die Politische Gemeinde Widnau beteiligt sich zu einem Drittel an den Kosten. Neubau Alters- und Pflegezentrum Widnau: Vergabe der speziellen lichtdurchlässigen Bauteile an die Lüchinger Metallbau AG, Kriessern; Vergabe der Schaltgerätekombination an die RhV Elektrotechnik AG, Altstätten; Vergabe der elektronischen Schliessanlage an die Koch Group AG, St.Gallen; Vergabe der mechanischen Schliessan­lage an die Koch Group AG, St.Gallen; Vergabe der Hartbetonbeläge Untergeschoss an die Walo Bertschinger AG, Wittenbach; Vergabe der fugenlosen Bodenbeläge in den Nasszellen an die Walo Bertschinger AG, Wittenbach; Vergabe der Wandbeläge Plattenarbeiten an Josef Stutz, Rheineck; Vergabe der MSRL/Gebäudeautomation an die MKM Gebäudetechnik AG, Sennwald; Vergabe der Deckenliftsysteme an die Arjo Switzerland AG, Hägendorf. Elektrotrasse Sonnenstras­se – Neubau: Vergabe der Tief- und Strassenbauarbeiten an die Dietsche AG, Kriessern. Werkleitungssanierung Auenstrasse – Abschnitt Augiessenstrasse bis Haus Nr. 17: Vergabe der Tief- und Strassenbauarbeiten an die Dietsche Strassenbau AG, Kriessern. Kindergarten Bären – Ersatz Verbund-Raffstoren im EG: Vergabe der Arbeiten an die Schenker Storen AG, Buchs.

Bauabrechnungen genehmigt

Der Gemeinderat hat folgende Bauabrechnungen genehmigt: Sanierung Augiessenstrasse: Fr. 557334.05 (Kostenvoranschlag: Fr. 954000). Sanierung Auenstrasse: Fr. 619932.60 (Kostenvoranschlag: Fr. 997000).

Werksanierung Böschachstrasse: Fr. 174290.25 (Kostenvoranschlag: Fr. 209000). Werksanierung Frauenäckerstrasse: Fr. 224811.90 (Kostenvoranschlag: Fr. 390000).

Neubau TS 13 Menzi: Rohbau und Innenausbau: Fr. 707501. 73 (Kostenvoranschlag: Fr. 517000); Lüftung und Verteilkabine: Fr. 132509.74 (Kostenvoranschlag: Fr. 280000). (gk)