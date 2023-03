Widnau Sieben Millionen Franken über Budget - Gemeinde Widnau liegt dank Elektrizitätswerk im Plus «Unvorhersehbare und ausserordentliche Einnahmen» führten zu einem Einnahmenüberschuss von 4,16 Millionen Franken – dies bei einem budgetierten Defizit von 3 Millionen Franken. Der Steuerfuss bleibt dennoch gleich.

Ausserordentliche Einnahmen der Elektizitätsversorgung Widnau führten zum Überschuss. Bild: PD

Wie die Gemeinde in ihren Mitteilungen schreibt, sei das positive Ergebnis zum einen auf unerwartete Mehrerträge bei den Nebensteuern in Höhe von rund zwei Millionen Franken zurückzuführen sowie auf Aufwertungsgewinne aus Neuschätzungen von Finanzliegenschaften (sog. Buchgewinne) im Umfang von 2,8 Millionen Franken. Zudem wirkten sich ausserordentliche Rückerstattungen bei der Sozialhilfe sowie eine unerwartete Nachzahlung von Subventionen im Asylbereich positiv auf die Erträge aus. Ohne diese nicht budgetierbaren und ausserordentlichen Sonderfaktoren wäre man auf ein Defizit von rund 2,8 Millionen Franken gekommen und damit nahe an die Budgetprognose, hält die Gemeinde fest.

788617 Franken des Aufwertungsgewinnes müssen der Wertschwankungsreserve für das Finanzvermögen» zugeführt werden. Weitere 492784 Franken aus Liegenschaftserträgen sind in die Reserve Werterhalt Finanzliegenschaften einzulegen.

Nach einem zusätzlichen Bezug aus der Vorfinanzierung für die Abschreibung der Telefonanlage wird auf der 2. Stufe der Erfolgsrechnung noch ein Ertragsüberschuss von 2,89 Millionen Franken ausgewiesen. Der Gemeinderat beantragt der Bürgerversammlung vom 27. März, diese in die Vorfinanzierung für A-Massnahmen Widnau aus dem Aggloprogramm Rheintal (AP4) einzulegen.

Elektizitätsversorgung Widnau rüstet «in sportlichem Tempo» auf

Die Jahresrechnung der Elektrizitätsversorgung Widnau (EVW) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 1,45 Millionen Franken ab; budgetiert waren 1,16 Millionen Franken. Der Ertragsüberschuss wird in die Investitions- und Unterdeckungsreserve der Elektrizitätsversorgung eingelegt.

Wie die Gemeinde schreibt, muss sie bis 2027 mindestens 80 Prozent der konventionellen Stromzähler durch moderne Smart Meter ersetzen. Dies und die laufende Netzmodernisierung wegen der zunehmenden Einspeisung von Solarstrom werde in den nächsten Jahren technische Umrüstungen und Umbauten «in sportlichem Tempo» zur Folge haben.

Beim Kommunikationsnetz Widnau resultierte ein Ertragsüberschuss von rund 1,33 Millionen Franken. Direkt aus dem Betrieb erwirtschaftet wurden rund 330000 Franken. Die restliche Million wurde gemäss Beschluss an der Bürgerversammlung 2018 von der Aufwertungsreserve der EVW dem Kommunikationsnetz zur Aufstockung der Bau- und Technologiereserve gutgeschrieben. Dies mit Blick auf die dynamische technologische Entwicklung, die eine laufende Modernisierung des Kommunikations- netzes erfordert.

Die Jahresrechnung der Wasserversorgung Widnau WVW schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 1,83 Millionen Franken. Das Budget rechnete mit einem Ertragsüberschuss von 1,48 Millionen Franken. Der Mehrertrag wird ins Eigenkapital der Wasserversorgung eingelegt. Die Jahresrechnung des Hauses Augiessen schliesst mit einem Defizit von 136916 Franken ab. Budgetiert war ein Minus von 379400 Franken. Das Defizit wird aus der Bau- und Betriebsreserve ausgeglichen. Die Spitex weist ein Defizit von 341755 Franken aus (bei einem budgetierten Defizit von 312500 Franken). Dieses wird durch den Defizitbeitrag der Gemeinde gedeckt.

Defizit bei gleichem Steuerfuss

Fürs Budget 2023 geht der Gemeinderat im operativen Ergebnis auf der ersten Stufe von einem Defizit von 2,95 Millionen Franken aus. Nach Reserveverbuchungen rechnet das Budget mit einem Aufwandüberschuss von 787700 Franken, welcher mit einem Bezug aus der Ausgleichsreserve gedeckt werden soll.

Dem Budget 2023 liegt ein Steuerfuss von gleichbleibenden 76 Prozent bei der Einkommens- und Vermögenssteuer und 0,8 Promille des Steuerwerts bei der Grundsteuer zugrunde. (gk/red)