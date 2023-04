Widnau Rücktritt des Schulpräsidenten hat Folgen: Projektgruppe prüft Führungsstruktur Im Nachgang zum Rücktritt des Widnauer Schulpräsidenten Richard Dünser Ende Februar führte die Geschäftsprüfungskommission verschiedene Gespräche und ermittelte unterschiedliche Gründe für den Rücktritt.

Schulhaus Schlatt, Widnau. Bild: acp

Wie der Gemeinderat bereits an der Bürgerversammlung vom 27. März aufgrund eines entsprechenden Votums aus der Bürgerschaft in Aussicht stellte, hat er nun nach Vorlage des Berichts der GPK und deren Erläuterungen eine Projektgruppe eingesetzt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag.

Die GPK habe strukturelle und personelle Gründe ermittelt, die zum Rücktritt Richard Dünsers geführt hätten.

Richard Dünser Bild: hb

In seiner Rück­trittserklärung habe Dünser am 7. Februar seinen Entscheid mit «unüberbrückbaren Differenzen zwischen den Mitgliedern des Schulrates und ihm als Schulpräsidenten» begründet, teilte der Gemeinderat damals mit.

Die Projektgruppe besteht aus Mitgliedern des Gemeinderats und des Schulrats sowie der Schulleitungen, um die strate­gische Führungsstruktur der Schule zusammen mit einem externen Experten zu überprüfen. An verschiedenen Workshops wird sich die Projektgruppe mit den verschiedenen Modellen (wie Bildungskommission, Geschäftsleitungsmodell und Rektorat) auseinandersetzen, sie prüfen und deren Chancen und Risiken abwägen.

Anschliessend soll die Projektgruppe zuhanden des Gemeinderats Bericht und Antrag über die künftige Führungsstruktur stellen. Vorgesehen ist eine öffentliche Vernehmlassung im August/September 2023, damit für die weitere Entscheidfindung und mögliche Anpassungen auf die nächste Legislatur 2025/2028 genügend Zeit ist: Sollte eine Änderung der Gemeindeordnung nötig sein, wird die Bürgerversammlung im Frühjahr 2024 darüber befinden, heisst es weiter.

Ersatzwahl Schulpräsidium für den Rest der Amtsdauer 2021/2024

Für das derzeit vakante Schulpräsidium ist gesetzlich eine Ersatzwahl innert neun Monaten vorgeschrieben. Der Gemeinderat hat die Ersatzwahl für das Schulpräsidium auf den 22. Oktober (1. Wahlgang) bzw. 19. November (2. Wahlgang) festgelegt. Die Wahlvorschläge sind der Gemeinderatskanzlei bis Mittwoch, 23. August 2023, 11.30 Uhr, für den ersten Wahlgang und bis Freitag, 27. Oktober 2023, 11.30 Uhr, für den zweiten Wahlgang einzureichen.

Das Stellenpensum des Schulpräsidiums beträgt zwischen 50 und 60 Stellenprozenten. Mit Blick auf die Überprüfung der Führungsstruktur ist davon auszugehen, dass bei den meisten Führungsmodellen das Stellenpensum auch in Zukunft in diesem Bereich liegen wird, sofern nicht das Rektoratsmodell eingeführt werde, teilt die Gemeindekanzlei dazu mit.

Bis zum Amtsantritt des neuen Schulpräsidiums werde die Führung der Schule wie bisher durch den Schulrat sichergestellt. (pd)