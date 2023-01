Widnau Mit «Mörderpension» fing alles an, 17 weitere Stücke folgten bis heute: Das Dorftheater Widnau feiert Geburtstag Das Dorftheater Widnau feiert am 20. April mit einem «Jubiläums»-Galaabend seinen 20. Geburtstag. Heute zählt der Verein rund 40 Mitglieder, von denen zwischen acht und vierzehn auf der Bühne stehen – ohne die guten Geister hinter der Bühne könnte ein Theaterverein nicht existieren.

Mit «Mörderpension», einer Adaption eines Krimis von Agatha Christie, debütierte das Dorftheater Widnau im Jahr 2003. Bild: Max Tinner

Das Gründungsjahr des Dorftheaters ist zwar 2002, aber erst ein Jahr später standen die Mitglieder erstmals auf der «Metropol»-Bühne.

20 Widnauerinnen und Widnauer beschlossen bei ih­rem ersten Treffen die Gründung des Theatervereins. Sie wählten Jeannette De Cet zur ersten Präsidentin. Ein Jahr später präsentierte sich der Verein erstmals mit dem Stück «Mörderpension» dem Publikum, 17 weitere Stücke folgten bis heute. 2016 musste der Verein pausieren, weil Regisseur Werner Kolb aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat, 2021 verhinderte die Pandemie eine Vorstellung.

Ohne gute Geister hinter der Bühne ginge es nicht

Heute zählt der Verein rund 40 Mitglieder, von denen zwischen acht und vierzehn auf der Bühne stehen – ohne die guten Geister hinter der Bühne könnte ein Theaterverein nicht existieren. Bis ein Stück bühnenreif ist, gibt es viel zu tun. Licht, Ton, Bühnenbild und Maske sowie die Requisiten müssen stimmen. Die Bewirtschaftung muss gut organisiert sein.

Jeden Frühling bringt das Dorftheater ein neues Theaterstück auf die Bühne. Die Gage der Mitglieder ist der Applaus des Publikums. Der neue Prä­sident Gianni Ceraolo sagt: «Wenn das Bühnenlicht nach einer Vorstellung erlischt, ist etwas Unwiederholbares zu Ende gegangen. Am nächsten Abend sieht man vielleicht dieselbe Geschichte, aber alle und alles hat sich verändert.»

Bereits probt das Dorftheater Widnau das nächste Theaterstück. Aufgeführt wird die Komödie «Saure Zeiten – Sturm im Gurkenglas» von Andreas Wening. Dieses Jahr möchte der Verein nicht nur mit einem un­terhaltsamen Abend überzeugen. Er möchte auch mit einem aussergewöhnlichen Bühnenbild die Zuschauer verzaubern.

Die Premiere findet am 15. April statt. Ihr folgen weitere sechs Vorstellungen am 16., 17., 18., 20., 21. und 22. April. Speziell wird der «Jubiläums»-Galaabend sein. Das 20-Jahr-Dezennium wird mit einem Gourmet- Viergänger gefeiert. An der Gala tritt das Musikduo Angela Federer/Mario Thurnherr auf. Der Vorverkauf beginnt am 27.Februar.