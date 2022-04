Widnau Grenzlandturnier mit Europacup: Das bekannte Faustballturnier wird auch heuer in einem besonderen Format durchgeführt Das internationale Grenzlandturnier in Widnau ist in der Faustballszene jeder und jedem ein Begriff. Am letzten Wochenende der Sommerferien treffen sich jeweils rund 100 Mannschaften aus dem In- und Ausland auf dem Sportplatz Aegeten, um sich während drei Tagen miteinander zu messen. Die Kategorien reichen von U10 bis zur Elite.

Die Widnauer Faustballer rücken als Schweizer Cupsieger in das Teilnehmerfeld des EFA Champions Cups nach. Bild: PD

2018 hat das 60. Grenzlandturnier stattgefunden. Seit diesem runden Geburtstag konnte Faustball Widnau sein Turnier jedoch nicht mehr wie gewohnt durchführen. Es ist schon fast zur Regel geworden, dass der bekannte Turnierablauf mit drei Tagen nicht eingehalten werden kann. So fand etwa 2019 in der Schweiz die Faustball-WM statt. Sie begann just am Sonntag des Grenzlandturniers, was dazu führte, dass dieses auf zwei Tage verkürzt wurde.

2020 musste das traditionelle Turnier dann infolge der Coronapandemie komplett abgesagt werden. Im letzten Jahr war Corona erneut ein Thema, das dem Widnauer OK zu schaffen machte. Es entschied sich, das Grenzlandturnier durchzuführen – allerdings gab es viele Einschränkungen und ebenfalls nur zwei Turniertage. Dies, weil am Turniersonntag ein Spiel des Schweizer Cups anstand.

Viele Termine haben zum Entscheid geführt

Auch 2022 kehrt das Grenzlandturnier noch nicht zu seinem gewohnten Ablauf zurück. Der Grund dafür liegt diesmal jedoch in einer vereinsinternen Entscheidung. Weil der internationale Faustballkalender in diesem Jahr voll ist, erahnten die Organisatoren schon früh, dass einige Topteams aus Europa am Turnier nicht werden teilnehmen können. Es stehen im August internationale Anlässe und Landesmeisterschaften an.

Aybars Atilla, OK-Präsident des Pokalturniers, entschied mit seinem Team, die Terminkollision auf eine andere Art zu lösen. Dann sagte der europäische Faustballverband EFA der Widnauer Anfrage zu, den Champions Cup der Frauen und der Männer am Wochenende des Grenzlandturniers in Widnau durchzuführen. Am gleichen Ort und am gleichen Wochenende finden somit das Grenzlandturnier und die EFA Champions Cups statt. Aus Widnauer Sicht ist damit das Ziel erreicht: Die Faustballfamilie trifft sich auf der Aegeten.

Auch Faustball Widnau ist am Champions Cup dabei

Auch der EFA Champions Cup ist ein Turnier. Für dieses qualifizieren sich nur die Meister und Vizemeister aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. Nur die allerbesten europäischen Teams sind berechtigt, an diesem hochkarätigen Turnier teilzunehmen.

Im Widnauer Lager war die Freude riesig, dass der Verband die Durchführung der Turniere in Widnau genehmigte. Noch grösser wurde die Freude dann, als die italienischen Teams ihre Teilnahme am Champions Cup absagten. Nicht, weil die Italiener keine gern gesehenen Gäste gewesen wären, sondern: Ihre Absage hat zur Folge, dass Faustball Widnau als Cupsieger 2021 ins Teilnehmerfeld des Champions Cups nachrückt.

Mit den Serienmeisterinnen des SVD Diepoldsau-Schmitter, die jüngst auch international brilliert haben, wird auch bei den Frauen ein Team das Rheintal vertreten. Faustball Widnau freut sich sehr, Gastgeber des grössten europäischen Faustballturniers des Jahres sein zu dürfen. Die Turniere finden vom Freitag, 12., bis Sonntag, 14. August, auf der Aegeten statt. (red/pd)