Erste Sitzung des neuen Gemeinderats: Peter Weder und Werner Barmettler als Vizepräsidenten gewählt

Die Gemeinde hat überdies sechs Aufträge erteilt: Agglomerationsprogramm – Projektorganisation: Vergabe der Planung Knoten Post-, Linden-, Birkenstrasse an die NRP Ingenieure AG, Amriswil. Neubau Alters- und Pflegezentrum Widnau: Vergabe der CNS-Einrichtung, Rollmaterial, Regale, Geräte, Abwaschen an die Resta AG, Flawil; Buffetanlage an die Pius Nadler AG, Höri; Planung MSRL Phase 2 an die Schmidheiny Engenieering AG, Widnau; Bauleitung Landschaftsplanung an die PR Landschaftsarchitektur GmbH, Heerbrugg; Gestaltung der Markenidentität an die dachcom.ch AG, Rheineck.

Knotensanierung Güelistrasse/Augiessenstrasse: Vergabe der Ingenieurleistungen an die Wälli AG Ingenieure, Heerbrugg. Instandsetzung Holzbrücken über den Binnenkanal: Vergabe der Ingenieurleistungen an die Bänziger Partner AG, Widnau. Velounterstand Gemeindehaus: Anschaffung des Fahrradunterstands an die Feldmann AG, Widnau. Wohnungen Trattwies: Austausch des Warmwasserboilers an die Gebrüder Lüchinger AG, Widnau.