Widnau Ein Abend mit vielen Höhepunkten und Talenten: 41. Eisgala bot Fantasie und Farbe Auch im kleineren Rahmen zeigte die Adventsshow des Eislaufvereins die Bandbreite von guter Basisarbeit bis hin zum Leistungssport.

«Mary Poppins» mit Schirm und Charme. Bild: Jan Felde

Der Eislaufverein Mittelrheintal brachte Weihnachtsstimmung in die Eishalle. Rot gekleidete Ansagerinnen mit Chlausmützen, eine Eröffnung zu weihnachtlichen Klängen und ein Finale, bei dem alle vom Schlitten des Samichlaus’ einen Grittibänz holen durften, boten den Rahmen zum bunten Reigen von Gruppennummern und Soloküren.

Höhepunkte gab es viele; die Einsteiger als Raupen, die sich als Sommervögel entpuppten, um verfolgt von Schmetterlingsjäger Lukas übers Eis zu flattern. Schwungvoll begleitete sein Bruder Fabian fünf Girls ins Traumland von «Mary Poppins». Was EVM-Läuferinnen und -Läufer sowie Gäste aus befreundeten Clubs aufs Eis zauberten, wurde mindestens so laut beklatscht wie in früheren Jahren die Auftritte internationaler Stars. In Widnau wird gute Basisarbeit geleistet, das bewiesen nicht nur die herzigen Kindergruppen oder die zwei «Girls on Fire»

Erste Schritte auf Widnauer Eis

Alle auftretenden Leistungsläufer und -läuferinnen haben ihre ersten Kunsteislauferfahrungen im EVM gemacht, auch die 15- jährige Carla Scherrer, die ihre Karriere seit ein paar Jahren im EC Wil verfolgt. Sie hat die benötigte Punktzahl zur Teilnahme an der Schweizer Meisterschaft U15 erreicht.

Weitere Gäste waren Timon Suhner mit seiner Tanzpartnerin Leonie Woodtli. Das Nachwuchstanzpaar, das seit dieser Saison in Herisau trainiert, wurde für seine brillante Cirque-du-Soleil-Interpretation frenetisch gefeiert.

Der Eislaufverein hat auch in den eigenen Reihen Talente, allen voran die U14-Läuferin Lorena Koller, die mit ihrer Kür zu «Mission impossible» beeindruckte. Ihr choreografisches Talent bewies sie in einem Medley von Michael-Jackson- und Abba-Hits. Zusammen mit vier Kolleginnen bot sie eine perfekte Interpretation bekannter Popsongs.

Die vier Mädchen im Synchron-Nachwuchs bewiesen als Cheerleader ihre solide Grundschule. Das Fanionteam Ice Storms startet mit seiner Kür zum Musical «Six» gut vorbereitet in die Wettkampfsaison.