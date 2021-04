Widnau Das sechste grosse Heissluftballontreffen im Alpenrheintal wird erneut verschoben Die 6. internationalen Ballontage Alpenrheintal müssen ein weiteres Mal verschoben werden. Sie sind neu vom 18. bis 22. August 2022.

Der Rheintaler Ballon «Lucky Joe» muss ein weiteres Jahr auf sein erstes grosses Ballontreffen warten. Bild: Archiv/mp

Eigentlich hätte das sechste grosse Heissluftballontreffen im Alpenrheintal 2020 stattfinden sollen. Ganz besonders darauf gefreut hatte sich der kurz zuvor getaufte, lustige «Lucky Joe»-Ballon. Es sollte sein erstes grosses Ballonfahrerfest werden. Doch dann kam Corona – und das Treffen musste auf Sommer 2021 verschoben werden.

Mit der Medienkonferenz des Bundesrates vom 14. April musste das Organisationskomitee zur Kenntnis nehmen, dass für eine erfolgreiche Durchführung weiter keine Planungs­sicherheit besteht: Die Voraussetzungen für reibungslose und sichere Ballontage sind nicht gegeben, das Risiko ist für den Organisator nicht abschätzbar. Wie entwickeln sich die Möglichkeiten des grenzüberschreitenden Reisens für die Teams aus ganz Europa und für Gäste und Besucher von jenseits des Rheins? Können überhaupt Ballonfahrten ins benachbarte Ausland durchgeführt werden? Welche Voraussetzungen werden für die Gastronomie herrschen?

So blieb nichts anderes übrig, als den Anlass auch 2021 abzusagen und die Planung sofort einzustellen. Das OK bedauert dies, ist aber überzeugt, dass der Entscheid unumgänglich und richtig ist. Obschon der beliebte Anlass bereits zum zweiten Mal abgesagt werden musste, lässt das OK sich aber nicht entmutigen. Zusammen mit «Lucky Joe», der sein freundliches Lachen auch immer noch nicht verloren hat, planen sie das Ballonfest auf 18. bis 21. August 2022 und hoffen, die Ballontage im dritten Anlauf sicher und attraktiv realisieren zu können. (mp)