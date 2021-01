Widnau «Das Resultat zu sehen, macht viel Freude»: Vom Rosthaufen zum Traumauto in 700 Stunden Beni Frei aus Widnau hat sich einen amerikanischen Oldtimer gekauft und eigenhändig restauriert.

Der Widnauer fährt gern aus mit dem Ford F100, «aber nur bei schönem Wetter». Er hofft, dieses Jahr Oldtimertreffen besuchen zu können. Bild: PD

Der Vorher-Nachher-Effekt ist verblüffend. Der Ford F100 mit Jahrgang 1954 schien zu Beginn des Projekts nicht mehr als ein Rosthaufen zu sein. Doch Beni Frei sah Potenzial und machte sich mit dem Enthusiasmus eines Oldtimerfans an die Restaurierung des Fahrzeugs. 700 Arbeitsstunden später darf er ein Schmuckstück vorzeigen. Der nostalgische Pick-up mit ordentlich Kraft unter der Motorhaube glänzt in Schwarz.

«Das Resultat zu sehen, macht viel Freude», sagt der 24-jährige Metallbaukonstrukteur. Während einem Dreivierteljahr widmete er seine Freizeit dem Oldtimer, musste Rückschläge einstecken und administrative Hürden überwinden.

Komplett zerlegt und wieder aufgebaut

Beni Frei kaufte den Ford F100, der unter Liebhabern den Status einer Ikone der unverwüstlichen Alltagsgefährte innehat, bei einem Händler aus dem Thurgau, der drei Stück dieses Fahrzeugtyps aus den USA importiert hatte. Die Schwierigkeiten der Restaurierung liessen nicht lange auf sich warten.

«Es begann damit, dass die amerikanischen Verkäufer behaupteten, der Motor sei wie neu», sagt er. «Dieser war jedoch in einem miserablen Zustand. Am ganzen Auto hatte es sehr viel Rost und ich entschied mich, eine ‹Frame- Off-Restauration› durchzuführen.» Dies bedeutet, dass er das Auto komplett zerlegte und vom Rahmen her neu aufbaute. Zu Hause bei seinen Eltern hat er sich eine Werkstatt eingerichtet. «Ich durfte eine Garage anbauen, wo sich ein Teil der Werkstatt befindet und wo ich das Auto unterstellen kann.»

2019 kaufte Beni Frei den Pick-up in diesem Zustand. Bild: PD

Ein nicht enden wollender Termin

Nach den Restaurierungsarbeiten ging es mit dem Auto zum Vorführen. «Mein Automechaniker des Vertrauens übernahm den Termin für mich», sagt Beni Frei. Da wegen Corona im März nur importierte Autos und LKW vorgeführt werden konnten, habe man bei der Prüfstelle Buriet relativ viel Zeit zur Verfügung gehabt, das Auto genauestens unter die Lupe zu nehmen. Die Motorfahrzeugkontrolle dauerte drei Stunden. «Damit nicht genug», sagt der Oldtimerfan.

«Die Angestellten glaubten nicht, dass sich ein altes Auto in solch einem Zustand präsentieren kann und forderten Beweisfotos.»

Nachdem er belegen konnte, dass es sich um keine Nachbildung handelt, durfte der Oldtimer eingelöst werden. Die Probleme waren dadurch aber nicht endgültig behoben. «Mit einem Auto wie diesem ist man nie fertig», sagt Beni Frei. Kurze Zeit später kam es zu einem Motorschaden, da die Ölpumpe kaputt ging.

«Das tat natürlich weh, nicht nur weil es viel kostete, sondern auch weil das Auto nicht mehr fahrbar war.»

Danach folgten keine gröberen Vorfälle mehr, «nur noch kleine Probleme zwischendurch». Trotzdem würde Beni Frei das Projekt wieder anpacken. «Auf jedem Fall! Aber ganz anders», sagt er. «Ich würde direkt nach Amerika reisen, um mir das Auto samt allen Ersatzteilen auszusuchen. Ich würde es nicht mehr über einen Zwischenhändler kaufen.» Beni Frei bewies Durchhaltewille und ein zügiges Arbeitstempo. In einem Dreivierteljahr hatte er den Ford F100 fertiggestellt. Hergeben würde er ihn nur dann, wenn jemand ebenso viel Freude wie er am Auto zeigt und einen realistischen Preis böte. «Dann könnte ich wieder ein neues Projekt starten.»