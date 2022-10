Widnau Auffahrkollision mit vier Autos auf der Autobahn – eine Person verletzt – hoher Sachschaden Am Mittwoch, kurz vor 18.40 Uhr, ist es auf der Autobahn A13 zu einer Auffahrkollision mit vier Autos gekommen. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen und eine weitere Person zur Kontrolle ins Spital gebracht. Es entstand hoher Sachschaden.

Der Sachschaden, der durch die Kollision entstanden ist, wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. Bild: Kapo SG

Eine 24-jährige Autofahrerin war mit ihrem Auto von Sargans in Richtung St.Margrethen unterwegs. Sie befuhr die Ausfahrt in Widnau. Dabei bemerkte sie zu spät, dass sich vor ihr aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens eine stehende Fahrzeugkolonne gebildet hatte. Wie es in der Polizeimeldung heisst, prallte ihr Auto in der Folge in das stillstehende Auto einer 56-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision wurde deren Auto in das Auto eines 56-Jährigen gestossen und dieses wiederum in das Auto eines 42-Jährigen. Die 56-jährige Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Die 24-Jährige wurde zur Kontrolle ebenfalls vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. (kapo/chs)