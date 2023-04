Wettbewerb Oberrieter Köchin Marifer «la Mexicana» Binotto in Dubai ausgezeichnet Die Oberrieter Teilnehmerin an der letztjährigen Fernsehkochshow Masterchef Schweiz bekam für ihre authentische mexikanische Küche nun doch noch einen Preis – im Ausland.

Zur Entgegennahme ihres Preises reiste Marifer Binotto eigens nach Dubai. Bild: pd

Acht Folgen lang hat das Rheintal letztes Jahr mit der Oberrieter Foodtruck- und Catering-Köchin Marifer «la Mexicana» Binotto mitgefiebert, als sie auf dem Privatfernsehsender 3+ um den Titel «Master Chef Schweiz» kochte und kämpfte. Die Kochshow gewann sie dann zwar doch nicht – ausgezeichnet wurde sie nun aber doch noch. Nicht in der Schweiz, sondern in Dubai: Dort erhielt sie einen Preis für «die authentischste Taqueria der Schweiz», wie Binotto in einer Medienmitteilung schreibt. Die Authentizität bezieht sich dabei auf den Geschmack ihrer mexikanischen Gerichte.

Die Auszeichnung ist eine direkte Folge ihrer Teilnahme an der Fernsehkochshow in der Schweiz. Als sich Marifer Binotto dort unter den Top 5 klassierte, wurde nämlich auch die internationale Gruppe «Cocineros Mexicanos por el mundo» auf sie aufmerksam. Diese Gruppe nominierte sie für ihren eigenen Wettbewerb in der Kategorie «Authentische Taqueria im Ausland (Schweiz)». Diese Nominierung und die Publikumsstimmen in diesem Wettbewerb brachten Marifer Binotto dann den Preis ein.

Preisverleihung mit viel mexikanischer Kochprominenz

Am 14. April fand im Hyatt Regency Dubai Heights Hotel in Dubai die zweite Taco de oro-Preisverleihung statt, mit der die Mexikanerinnen und Mexikaner im Ausland gewürdigt werden, die sich besonders für die authentische mexikanische Küche einsetzen.

An der Veranstaltung nahmen prominente Persönlichkeiten der mexikanischen Gastronomie, mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Köche, Botschafter verschiedener Länder, Vertreter des mexikanischen Aussenministeriums sowie Produzenten und Händler mexikanischer Produkte teil. (pd/mt)