Alstätten Weihnachtsgeschichte nach Dickens im Diogenes-Theater Drei Tage vor Weihnachten gibt es im Diogenes-Theater eine Lesung der Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens.

Matthias Flückiger und Claire Pasquier erzählen die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens.

Matthias Flückiger und Claire Pasquier sind am Dienstag, 21. Dezember, um 20 Uhr mit einer Lesung der Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens mit Musik zu Gast im Diogenes-Theater.

Fast so bekannt wie die Geschichte mit dem Stall

«Humbug!», würde Ebenezer Scrooge zweifelsfrei zu allem sagen, was hier als Ankündigungstext für den weihnächtlich-gespenstischen Abend mit Claire Pasquier (Piano) und Matthias Flückiger (Erzähler) zu lesen ist.

«Humbug!» – ebenso zu einer der zweifelsfrei bekanntesten Weihnachtsgeschichten der Welt; fast so bekannt wie die mit dem Kind im Stall zu Bethlehem, ohne die es gar keine Weihnachtsgeschichten geben würde, also auch nicht die Weihnachtserzählung von Charles Dickens, was ihm bewusst war, schrieb er doch selber, dass es gut sei, «zuweilen Kind zu sein, und vorzüglich zu Weihnachten, da der Urheber dieses Festes selbst noch ein Kind war.»

Und würde es dieses Fest nicht geben, würde es auch diesen Abend im Diogenes-Theater nicht geben, und das wäre doch schade.

Dass es sich dabei im Grunde genommen um eine Spuk- und Geistergeschichte handelt, hat seinen Grund: Ebensolche Geschichten wurden zu Beginn des 19.Jahrhunderts traditionell in England erzählt. Für Kennerinnen ein Muss, für Nichtkenner eine Chance. (pd)