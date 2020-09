Wegen Schädling: Kanton St.Gallen schränkt Anbau von Mais im Rheintal fürs ganze kommende Jahr ein Der Maiswurzelbohrer hinterlässt grosse Schäden an Maispflanzen. Im vergangenen Jahr wurde er im Rheintal zum ersten Mal nachgewiesen. Jetzt ist er im ganzen Rheintal präsent. Das Landwirtschaftsamt verbietet deshalb fürs kommende Jahr den Anbau auf Feldern, auf denen dieses Jahr bereits Mais angebaut wurde.

Der Maiswurzelbohrer hinterlässt grosse Schäden an Maispflanzen.

Bid: Agroscope

(pd/dar) «Im Rahmen der Überwachung von Schaderregern ist in diesem Jahr an fünf Fallenstandorten im Rheintal erneut der Maiswurzelbohrer aufgefunden worden», schreibt der Kanton St.Gallen in einer Medienmitteilung. Der aus Nordamerika stammende Schädling wurde in St.Gallen bereits 2019 entdeckt und habe «grosses Schadenpotenzial», wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Das Landwirtschaftsamt verbietet deshalb mittels sogenannter Allgemeinverfügung den Anbau von Mais in diversen Rheintaler Gemeinden im 2021. Das Landwirtschaftsamt schreibt:

«Der Maisanbau ist im kommenden Jahr auf sämtlichen Flächen verboten, in denen im Jahr 2020 Mais angebaut worden ist».

Gemäss Richtlinie des Bundes zur Verhinderung der Ausbreitung ist in einem Radius von 10 Kilometern um den Fallenstandort zwingend eine Fruchtfolge einzuhalten. Das Landwirtschaftsamt hat deshalb am 21. September eine Allgemeinverfügung erlassen. Betroffen sind die folgenden Gemeinden:

Pfäfers

Bad Ragaz

Vilters-Wangs

Sargans

Wartau

Sevelen

Buchs

Grabs

Gams

Sennwald

Rüthi

Oberriet

Eichberg

Altstätten

Marbach

Rebstein

Balgach

Diepoldsau

Widnau

Berneck

Au

St.Margrethen

Mels (Teilgebiet)

Rheineck (Teilgebiet)

Der Maiswurzelbohrer ist im ganzen Rheintal präsent

Der Schädling Maiswurzelbohrer stammt aus Nordamerika und verursacht dort bedeutende Schäden. Der Käfer legt im Herbst seine Eier in bestehenden oder bereits abgeernteten Maisfelder ab. Die Larven schlüpfen im nächsten Frühjahr/Frühsommer und machen ihren Reifungsfrass, indem sie die Wurzeln der Maispflanze fressen. Da die Larve auf Mais angewiesen ist, lässt sich mit einer Fruchtfolge eine geeignete Bekämpfungsstrategie gegen den Käfer führen. Im letzten Jahr wurde der Schädling erstmals gefunden, in diesem Jahr ist er nun im ganzen Rheintal präsent.