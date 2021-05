Versammlung Wechsel im Vorstand, neue Gesichter bei den Fachgruppen und Delegierten: So verlief die Versammlung des Vereins St.Galler Rheintal Beim VSGR begann die Amtsdauer 2021–2024, begleitet von verschiedenen Wechseln in mehreren Gremien.

Bruno Spirig, Ortsgemeindepräsident von Schmitter, ist neues Vorstandsmitglied des Vereins St.Galler Rheintal. Bild: pd

(pd) Die Frühjahrs- Delegiertenversammlung des Vereins St.Galler Rheintal stand im Zeichen des Wechsels. Die Delegierten genehmigten den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 und wählten ihre Organe für die Amtsdauer 2021 bis 2024.

Präsident Reto Friedauer führte die Delegierten des Vereins durch die digitale Versammlung. Das Format ermöglichte den Teilnehmenden, trotz Corona Informationen live zu erhalten. Die digitale Form ist zwar kein Ersatz für den wertvollen persönlichen Austausch, ermöglicht aber dennoch eine aktive Art der Partizipation. Die Gäste verfolgten die Versammlung via Livestream.

Rücktritte und Wahlen in verschiedenen Gremien

Das Ende der Amtsdauer 2017–2020 führte in mehreren Gremien zu Rochaden. So trat Guido Seitz als Vorstandsmitglied zurück. Er war seit 2016 als einer von zwei Vertretern der Ortsgemeinden im Vorstand tätig und seit Vereinsgründung Mitglied der Fachgruppe Siedlung und Landschaft. Als Nachfolger wurde Bruno Spirig, Präsident Ortsgemeinde Schmitter, in den Vorstand gewählt.

Zu einigen Wechseln kam es in den Fachgruppen und bei den Delegierten. Die bisherigen Mitglieder des Vorstandes und Präsident Reto Friedauer wurden einstimmig wiedergewählt.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bleibt

Ein Ziel, das 2020 kurz vor dem Abschluss stand, ist die Erarbeitung eines genehmigungsfähigen Agglomerationsprogramms durch den Verein Agglomeration Rheintal. Der VSGR ist aktiv involviert. So galt ein Schwerpunkt der Tätigkeit der Geschäftsstelle den Arbeiten für dieses wichtige, grenzübergreifende Projekt.

Die meisten Infoveranstaltungen und Sitzungen wurden digital durchgeführt. Das Agglomerationsprogramm ist trotz aller Hindernisse im Zeitplan. Ende 2020 wurde die Vernehmlassung zu Hauptbericht, Kartenband und Massnahmen – ein 480 Seiten starkes Gesamtwerk – abgeschlossen. Dieses Jahr folgen die Genehmigungen durch die Exekutiven und die offizielle Einreichung beim Bund am 15. September 2021.

Standortmarketing und eine neue Tafel

Im Standortmarketing wurden ausser einem neuen Imagefilm die meisten Planungen gestoppt. Weil die Dreharbeiten noch im Winter 2020 begannen, konnte der Imagefilm mit ein paar Monaten coronabedingter Verzögerung im Sommer 2020 fertiggestellt werden. Die Veröffentlichung und die begleitende Kampagne wurden jedoch auf 2021 verschoben.

Im August wurde ein langwieriges Projekt abgeschlossen. Reisende werden auf der A13 bei Sennwald von einer neuen Tafel begrüsst. Der Vorstand wählte eine Nachtaufnahme des Landschaftsfotografen Tobias Weder aus Diepoldsau. Er hat das Bild auf der Hohen Kugel mit Blick Richtung Rheintal und Bodensee aufgenommen. Die Aufnahme repräsentiert das Rheintal ideal: Es verbindet Natur und Wirtschaft. Die Lichter in der Nacht wirken wie ein (Daten-)Netzwerk und unterstreichen die Innovationskraft der Region.

Integration mit viel Flexibilität und Kreativität

Das Team der Fachstelle Inte­gration baute die Angebote immer wieder nach den jeweils aktuellen BAG-Vorgaben um. Mit Einfallsreichtum und Flexibilität ermöglichte das Team, die meisten Aktivitäten in zweckmässiger Weise durchzuführen und aufrechtzuerhalten.

Der 2019 lancierte Veranstaltungskalender sollte 2020 durchstarten. Es folgten bei vielen Events jedoch «Abgesagt»- Buttons. Dafür wurde mit «#srhintlstohtzäma» eine Plattform geschaffen, die vielen Menschen weiterführende Informationen und praktische Hilfeleistungen zur Bewältigung der Pandemie bietet.