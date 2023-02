Walzenhausen Zwei aufstrebende Saitenkünstlerinnen treten bei SRF-«Potzmusig» auf Seit bald sechs Jahren sind Hanna Keller und Alessia Heim «Kellerheims». Am Samstagabend ist das Hackbrett-Duo bei «Potzmusig» im Schweizer Fernsehen zu sehen – ein weiterer Höhepunkt in der Musikkarriere der beiden.

Alessia Heim und Hanna Keller (rechts) als «Kellerheims» ein eingespieltes Team bei den Aufnahmen für «Potzmusig».

Voller Freude berichten die leidenschaftlichen Hackbrettspielerinnen von den Aufzeichnungen am letzten Dienstag. Die St.Gallerin Alessia Heim erzählt: «Es war eine mega coole, neue Erfahrung, die wir zusammen machen durften.» Und ihre Kollegin, Hanna Keller aus Walzenhausen, ergänzt: «Schon lange war es ein grosser Wunsch von uns, mal in der Sendung ‹Potzmusig› aufzutreten. Anfang Januar kam dann die Anfrage von SRF, und natürlich haben wir sofort zugesagt.»

So reisten die beiden nach Luzern ins Hotel, in dem die Aufnahmen geplant waren. Der Tag war durchgetaktet. Ankunft am Vormittag, nach dem Mittagessen standen Stellproben und Soundcheck auf dem Programm. «Wir mussten x-mal unser Stück spielen, bis die Tontechniker die richtigen Einstellungen und die Kameracrew die richtige Position gefunden hatten», so Hanna. Danach wurden die beiden geschminkt, die Hackbretter gestimmt, und um 17 Uhr war Hauptprobe. Nach dem Nachtessen galt es dann ernst.

Zu Beginn seien sie ein wenig nervös gewesen, erzählen beide. Allerdings nur kurz. «Gleich nach den ersten Anschlägen konnten wir die Kameras ausblenden und haben einfach für uns gespielt. Wie sonst auch. Das hat problemlos geklappt», berichtet Alessia. Nach ihrem Auftritt durften sie einen Blick hinter die Kulissen werfen und Regieluft schnuppern. Auch davon war das Duo sehr beeindruckt.

Im Hackbrett-Jugendlager zusammengefunden

Seit 2017 kennen sich Hanna Keller und Alessia Heim. Sie nahmen damals am Hackbrett-­Jugendlager in Valbella teil, das jeweils vom VHbS (Verband Hackbrett Schweiz) organisiert wird, und verstanden sich auf Anhieb. Zu der Zeit besuchte Alessia Heim die Talentschule in St.Gallen, Hanna Keller erlernte das Hackbrettspiel bei Fredi Zuberbühler, dem Hackbrettspieler des bekannten Trios Anderscht. Nach dem ersten gemeinsamen Auftritt an der Talentschule hat es dann gefunkt: Seither sind die beiden «Kellerheims».

Anfänglich spielten sie vorwiegend traditionelle Appenzellerstücke. Im Lauf der Zeit erweiterten sie ihr Repertoire um Film- und Popmusik. Alessia Heim und Hanna Keller wollten zeigen, dass auf dem Hackbrett mehr als nur Volksmusik möglich ist. Und der Erfolg gibt ihnen recht: Wo auch immer die Hackbrettartistinnen auftreten – das Publikum ist begeistert. Die Auftritte und Wettbewerbe haben sie bekannt gemacht: an der Olma 2019 bezauberten die Saitenkünstlerinnen auf einem Umzugswagen die Schaulustigen in der St.Galler Innenstadt und bewiesen beim Festakt des Ehrengastes «Schweizer Volkskultur» in der Arena ihr per­fektes Zusammenspiel. Im gleichen Jahr siegten sie beim Folklorenachwuchs-Wettbewerb in Grenchen in der Kategorie In­strumental und durften bei «Viva Volksmusik» live auftreten. Letztes Jahr im November trat das Duo zusammen mit der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel in Rehetobel und Walzenhausen auf. Sie sassen schon auf vielen Bühnen, traten in Kirchen auf und werden für Feste und Konzerte gebucht.

Beruflich weit auseinander

So sehr die Hackbrettvirtuosinnen in der Musik eine Einheit bilden, so unterschiedlich sind ihre beruflichen Wege: Während Hanna Keller mittlerweile nach Graubünden gezogen ist, wo sie als Polygrafin tätig ist, arbeitet Alessia Heim am Kantonsspital St.Gallen als Fachfrau Gesundheit in Teilzeit und macht pa­rallel das Pre-College an der Musikhochschule Luzern. Sie möchte Musik studieren, mehr aus dem Hackbrett herausholen, vielleicht mal von der Musik leben. Ausser an den gemeinsamen Auftritten an den Wochenenden (und den vorangehenden Proben) sehen sich die St.Gal­lerin und die Walzenhauserin nicht mehr so oft. Was sie aber immer verbinden wird, ist die Liebe zur Musik und speziell zum Hackbrett.