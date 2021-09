Walzenhausen

Vernehmlassung Das Militär will im Obertoggenburg eine grosse Drohnenflugzone errichten – damit stellt es die Welt der Gleitschirmflieger auf den Kopf

Eine so grosse Drohnenflugzone, in welcher bis zum Boden geflogen werden soll, ist laut Lukas Gantenbein vom Gleitschirmclub Toggenburg «komplett neu in der Schweiz». Die Luftsicherung Skyguide, das Departement für Verteidigung oder das Bundesamt für Zivilluftfahrt: Wer ist zuständig für die neue Zone?