Walzenhausen Junger Hund steckt drei Tage im Gehölz fest, bis er gefunden wird Drei Tage vermisste Niklas Elsässer seinen 15 Monate alte Zwergschnauzer, bis er von einer Drohne mit integrierter Wärmebildkamera aufgespürt wurde. Der junge Hund hatte Glück, dass er, mit einer Schleppleine im Gehölz verheddert, nicht von hungrigen Füchsen aufgespürt wurde.

Hundebesitzer Niklas Elsässer ist überglücklich, dass er seinen Rossi wieder hat. Bild: PD

Im Raum Walzenhausen-Lachen ereigneten sich am Freitag vor einer Woche dramatische Szenen. Mit der Schleppleine am Halsband rannte ein 15 Monate alter Zwergschnauzer namens Rossi eine steile Wiese hinunter in den Wald. Das verzweifelte Rufen seines Besitzers Niklas Elsässer hielt den jungen Hund nicht auf. Elsässer nahm die Suche sofort auf – vergeblich. Auch am Samstag blieb die Suche trotz Hilfe von mehreren Personen und einem Suchhund ohne Erfolg. Schliesslich verständigte der Hundebesitzer die Polizei, die Wildhut und den Tierschutz. Weiter habe er in der Umgebung wohnhafte Personen über den Verlust seines Rossi informiert.

Die Schleppleine hat sich im Gehölz verheddert

Am Sonntagmorgen kontaktierte Elsässer einen Drohnenpiloten. Da es aber den ganzen Tag regnete, war ein Drohneneinsatz unmöglich. Erst am Montag konnte Felix Eberhard, Hegeobmann und Drohnenpilot des ­Patentjägervereins Appenzell Ausserrhoden, das Gebiet mittels Drohne mit integrierter Wärmebildkamera absuchen. Eberhard erzählt:

Nach mehreren Flügen und Unterbrüchen wegen des Nebels habe ich in einem Holzschlag ein Objekt entdeckt.

Dieses habe sich leicht bewegt, jedoch nicht die Flucht ergriffen, als sich die Drohne näherte. Der Drohnenpilot sagt: «Mit der Tagbildkamera konnte ich schliesslich ein schwarzes Tier identifizieren.» Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um den schwarzen Zwergschnauzer handelte. Eberhard habe den Hundebesitzer mittels Walkie-Talkie zu dem Tier gelotst. Niklas Elsässer ist sich sicher: «Alles passierte nur, weil sich Rossis Schleppleine im Gehölz verheddert hat. Er kommt sonst immer gleich zurück, wenn wir ihn rufen.» Der junge Hund habe sich an jenem Freitag losgerissen, um Rehen nachzulaufen.

Nie die Hoffnung aufgegeben

Der Hundebesitzer ist überglücklich, dass er seinen Rossi wieder hat und sagt: «Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl.» Anders als seine frühere Partnerin habe er die Hoffnung nie aufgegeben. Er habe das gesamte Wochenende von früh bis spät gesucht und habe drei schlaflose Nächte hinter sich.

«Ohne Felix Eberhard und seine Drohne hätten wir Rossi nicht gefunden, wir sind ihm extrem dankbar», sagt der Hundebesitzer. Elsässer sei bei der Suche mehrere Male an der Fundstelle vorbeigelaufen. Allerdings habe der Junghund keine Laute von sich gegeben und sei somit unbemerkt geblieben.

Normalerweise wird Eberhard von Bauern engagiert, um mit der Drohne Rehkitze aufzuspüren. Dadurch können sie in Sicherheit gebracht werden, bevor das Feld gemäht wird. Auch Rossi konnte gerettet werden. Eberhard sagt:

Es ist ein Glück, dass er nicht von hungrigen Füchsen angegriffen wurde.

Rossi sei wohlauf, schlafe aber aussergewöhnlich viel. Er war drei Tage und Nächte dem Regen und Schneefall ausgesetzt, das mache sich bemerkbar. Elsässer lacht: «Er stinkt, morgen geht es für ihn zum Hundefriseur.»