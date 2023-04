Wahlen Findungskommission präsentiert zwei Kandidierende für Gemeindepräsidium Berneck Fürs Gemeindepräsidium von Berneck werden Shaleen Mastroberardino und Fabian Hutter als Kandidierende genannt.

Berneck dürfte schon bald wieder jemanden im Büro des Gemeindeamts haben. Archivbild: Benjamin Manser

Shaleen Mastroberardino. Bild: pd

Die Bernecker Findungskommission hat im zweiten Durchlauf aus mehreren Bewerbungen eine geeignete Kandidatin und einen geeigneten Kandidaten für die Nachfolge von Bruno Seelos als Gemeindepräsidentin oder Gemeindepräsident selektioniert.

Die Bernecker Gemeinderatsschreiberin und der Mitte Parteipräsident von Diepoldsau-Schmitter stellen sich am 18. Juni zur Wahl.

Shaleen Mastroberardino: Jahrgang 1991. Parteilos. Mastroberardino verfügt über den Abschluss als patentierte Rechtsagentin und über das Diplom als dipl. Rechtsfachfrau HF. Vor ihrem Amtsantritt als Gemeinderatsschreiberin im August 2020 war sie in der Privatwirtschaft tätig.

Fabian Hutter: Jahrgang 1988. Ist Mitglied und Präsident der Mitte Diepoldsau-Schmitter. Hutter ist beruflich Scrum Master (Projektleiter) und hat die Ausbildung zum Master of Science in Engineering an der NTB Buchs absolviert.

Fabian Hutter. Bild: pd

Wahlpodium am 9. Mai

Die Bernecker Stimmberechtigten können am 9. Mai die Kandidierenden an einer öffentlichen Kandidatenpräsentation kennenlernen. Vorab finden Hearings in den Dorfparteien statt.

Weitere Vorschläge noch möglich

Es ist möglich, dass zu den Kandidaturen Mastroberardinos und Hutters noch weitere dazukommen: Die Frist für die Abgabe von Wahlvorschlägen läuft noch bis Freitag, 20. April, um 11 Uhr. (pd)