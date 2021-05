Altstätten «Die Vorfreude ist umso grösser»: Das internationale U19-Turnier musste wegen Corona zwei Mal verschoben werden – jetzt beginnen die Vorbereitungen für 2022 Das OK des internationalen U19-Fussballturniers in Altstätten rüstet sich schon für 2022.

Das Organisationskomitee traf sich letzte Woche am eigentlichen Turniertag für ein Foto auf der Altstätter Gesa. Bild: pd

Über Auffahrt hätte die «Ersatzausgabe» des internationalen U19-Turniers von 2020 stattgefunden. Doch schon im letzten Oktober hat das Organisationskomitee das Turnier abermals verlegt, diesmal auf den 27. und 28. Mai 2022. Die Organisatoren starten nun in die Vorbereitung für die zwölfte Ausgabe des hochkarätigen Fussballturniers auf der Gesa.

2021 fiel das Turnier aus bekannten Gründen – wie schon 2020 – aus. Mittlerweile hat sich das OK mit der Situation abgefunden und schaut positiv in die Zukunft. «Wir haben nun die Planung für die zwölfte Ausgabe im nächsten Jahr aufgenommen. Wir freuen uns nun umso mehr auf die Auffahrtstage mit dem Turnier 2022», sagt OK- Präsident Urs Schneider.

Die Gespräche mit den Vereinen laufen bereits

Die Kernaufgabe der sportlichen Verantwortlichen des Turniers liegt derzeit in den Gesprächen mit potenziell teilnehmenden Clubs. Zurzeit steht das OK-Team im Kontakt mit den Vereinen, die letztes Jahr dabei gewesen wären. «Die Planung bleibt wegen Corona jedoch kompliziert. Wir wissen nicht, wie die Situation in einem Jahr aussieht und ob dann allenfalls immer noch gewisse Einschränkungen und Regeln gelten», sagt Schneider.

Doch die Altstätter Organisatoren sind zuversichtlich, auch 2022 ein tolles Teilnehmerfeld präsentieren zu können. «Ein Wunsch von uns bleibt, dass wir auch nächstes Jahr ein Team von einem anderen Kontinent auf der Gesa begrüssen dürfen», sagt Schneider weiter.

OK-Team und Sponsoren bleiben alle an Bord

Glücklich ist der Präsident auch, dass sein Organisationsteam zusammenbleibt. Das 13-köpfige OK plant unverändert die Ausgabe 2022. Dies ist keine Selbstverständlichkeit für einen Event in dieser Grössenordnung, für den die Mitglieder noch ehrenamtlich arbeiten. «Ich freue mich sehr, dass ich mit diesem Team in die Vorbereitung starten kann», sagt Schneider.

Auch kann er auf die Unterstützung der regionalen Sponsoren zählen. Schneider sagt: «Auch hier haben wir sehr viele Rückmeldungen und viele positive Nachrichten erhalten von Sponsoren, die auch weiterhin hinter dem Turnier stehen.» Dies mache die Arbeit für das Turnier noch einfacher – denn mit über 4500 Zuschauern an zwei Tagen ist es der meistbesuchte regelmässige Sportevent in der Region. (pd)