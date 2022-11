Vorarlberg Rumänische Einbrecherbande geschnappt: Die Tätergruppe soll für 175 Einbruchdiebstähle in Österreich und der Schweiz verantwortlich sein Dank der Zusammenarbeit mit Schweizer Kantonspolizeien konnte die Vorarlberger Polizei eine rumänische Einbrecherbande dingfest machen. Diese soll für einen Gesamtschaden von über 1,2 Millionen Euro verantwortlich sein.

Die rumänische Einbrecherbande soll für einen Gesamtschaden von über 1,2 Millionen Euro verantwortlich sein. Symbolbild: Kapo SG

Laut einer Medienmitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg war die rumänische Ein­brecherbande ab Oktober 2021 zwischen Tirol und dem Aargau unterwegs und hatte es bei Einbrüchen in Firmen vor allem auf Kupfer und Altmetall abgesehen. Für den Abtransport haben die Einbrecher teils auch Fahrzeuge der Firmen gestohlen. Diese Fahrzeuge wurden in Vorarlberg gefunden und in der Zwischenzeit den Firmen zurückgegeben. Gemeinsame Ermittlungen des Landeskriminalamtes Vorarlberg und den Polizeien der Kantone St.Gallen, Appenzell, Thurgau und Zürich führten zur Festnahme der Gruppe Rumänen im Alter zwischen 30 und 51 Jahren. Die Männer wurden in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Ein Täter ist noch flüchtig; nach ihm wird mittels Haftbefehl gefahndet.

Der rumänischen Tätergruppe werden 175 Einbruchdiebstähle in Österreich und der Schweiz zur Last gelegt. Den Wert des Diebesguts beziffert die Vorarlberger Polizei mit rund 818'000 Euro und den bei den Einbrüchen verursachten Sachschaden mit weiteren 423'000 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich damit auf über 1,2 Millionen Euro.

Abnehmer der Hehlerware bestreitet Mengen

Auch ein Abnehmer der Hehlerware konnte ermittelt wer­den: ein österreichischer Altmetall-Kleinhändler aus Götzis. Er wird beschuldigt, Kupfer und Altmetall im Wert von etwa 220'000 Euro gekauft und mit Gewinn weiterverkauft zu haben. Der Händler ist geständig, er bestreitet aber die Mengen.

Bei Hausdurchsuchungen an den Firmen- und Privatadressen des Abnehmers hat die Polizei 69'000 Euro Bargeld, einen Porsche Panamera und einen Porsche Carrera 911 sichergestellt. Ausserdem gefälschte Dokumente und Bankunterlagen, die eine hohe Liquidität belegen sollten. Der Mann wurde wegen schweren Betrugs angezeigt und in die Justizanstalt Feldkirch überstellt. Nur durch die «ausgezeichnete grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Polizisten der verschiedenen Kantone der Schweiz» sei es möglich gewesen, die Täter zu identifizieren, die Straftaten beweiskräftig zu ermitteln und die Beschuldigten festzunehmen, so die Landespolizei Vorarlberg. (mt)