Vorarbeit Rheintaler Ratsmitglieder in neuen Kommissionen Das Präsidium des Kantonsrates hat drei Kommissionen für die Vorberatung anstehender Geschäfte gebildet. Auch einige Kantonsräte und eine Kantonsrätin aus dem Wahlkreis Rheintal wirken in diesen mit.

Bevor Geschäfte in den Rat kommen, werden sie vorgängig in vorberatenden Kommissionen diskutiert. In eine solche wurde unter anderem SVP-Kantonsrat Markus Wüst gewählt. Bild: Benjamin Manser

Das Präsidium des Kantonsrats hat aus den Vorschlägen der Fraktionen mehrere vorberatende Kommissionen (voKo) für Geschäfte zusammengestellt, die in einer der nächsten Sessionen vor den Rat kommen werden. Auch Kantonsrätinnen und Kantonsräte aus dem Rheintal wurden berücksichtigt.

In einem Geschäft geht es um die Verdoppelung des Kantonsbeitrags an die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung der Gemeinden von jährlich 5 auf 10 Millionen Franken. In der Kommission für die dazu nötige Gesetzesänderung wirkt aus dem Rheintal der Oberrieter SVP-Nationalrat Markus Wüst mit.

Gegenvorschlag zur Klimafonds-Initiative

Eine weitere Kommission bereitet einen Kantonsratsbeschluss für Änderungen bei den Energieförderungsbeiträgen vor. Dabei geht es um einen Gegenvorschlag der Regierung zur zustande gekommenen Klimafonds-Initiative. Die von der SP lancierte Initiative möchte 100 Millionen Franken aus dem besonderen Eigenkapital des Kantons bereitstellen: für den Ersatz alter, mit fossilen Energieträgern befeuerter Heizungen, für den Ausbau von Fotovoltaik-, Windkraft- und Biomasseanlagen sowie für Energiesparmassnahmen. Die Regierung hingegen möchte die Energieförderung statt aus einem neuen Fonds wie bisher über Sonderkredite finanzieren, wobei für einen Teil eine Volksabstimmung zwingend ist und über einen anderen Teil (mit nach Energiegesetz gebundenen Ausgaben) der Kantonsrat abschliessend entscheidet.

Falls das Initiativkomitee den Gegenvorschlag nicht akzeptiert und an der Initiative festhält, werden die Stimmberechtigten über die Initiative und den Gegenvorschlag gleichzeitig abstimmen. Wird die Initiative zurückgezogen, kommt der Sonderkredit allein vors Volk. In der Kommission für den Kantonsratsbeschluss zur Volksabstimmung reden aus dem Rheintal der Diepoldsauer FDP-Kantonsrat Peter Nüesch und die Balgacher SP-Kantonsrätin Karin Hasler mit.

Eine dritte neu eingesetzte vorberatende Kommission befasst sich mit dem Bericht über die Tätigkeit des Parlaments, welcher vom Kantonsratspräsidium jeweils zur Mitte einer Legislaturperiode vorgelegt wird. Gleichzeitig beantragt das Ratspräsidium eine ganze Reihe Änderungen am Geschäftsreglement, das den Ratsbetrieb regelt. In der Kommission, die sich mit diesem Geschäft befasst, wirkt aus dem Rheintal der Eichberger SVP-Kantonsrat Walter Freund mit.

Ein weiteres anstehendes Geschäft – darin geht es um einen Nachtragskredit wegen Mehrkosten bei der Erweiterung der Kantonsschule Sargans – hat das Ratspräsidium der Finanzkommission zugewiesen. Dieser ständigen Kommission des Kantonsrates gehören aus dem Rheintal der Oberrieter FDP-Kantonsrat Rolf Huber und der Altstätter SVP-Kantonsrat Christian Willi an.