Vorarbeit Rheintaler Ratsmitglieder bereiten Geschäfte vor: Es geht um Demos, Steuern, Befugnisse der Polizei und neues Geld für das Kreisgericht Das Präsidium des Kantonsrates hat mehrere vorberatende Kommissionen eingesetzt. Rheintaler Kantonsrätinnen und Kantonsräte wurden berücksichtigt.

Kantonsrat Andreas Broger an der Februarsession des St. Galler Kantonsrates, die aufgrund der Coronapandemie erneut in den Olma Hallen stattfindet. Bild: Benjamin Manser

Das Präsidium des Kantonsrats hat aus den Vorschlägen der Fraktionen mehrere vorberatende Kommissionen (voKo) für Geschäfte zusammengestellt, die in einer der nächsten Sessionen vor den Rat kommen werden. Auch Kantonsrätinnen und Kantonsräte aus dem Rheintal wurden berücksichtigt.

Änderungen im Steuergesetz

Eine der Kommissionen befasst sich mit drei Nachträgen zum Steuergesetz. Dabei geht es zum einen um Anpassungen an geändertes übergeordnetes Bundesrecht, unter anderem zur Steuerfreiheit der Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose. Zum anderen werden zwei vom Kantonsrat gutgeheissene Motionen umgesetzt: Konkubinatspartnerinnen und -partner sollen bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer künftig re­duziert besteuert werden. Und die heute geltende gesetzliche Grundlage für die Differenz­besteuerung bei einer Vermietung an eine nahestehende Person zu einem Mietzins unter dem Eigenmietwert soll aufgehoben werden. Aus dem Rheintal haben die Fraktionen in diese Kommission Markus Wüst (SVP, Oberriet), Michael Schöbi (Mitte, Altstätten), Alexander Bartl (FDP, Widnau) und Peter Nüesch (FDP, Diepoldsau) delegiert.

Mehr Befugnisse für die Polizei

Eine weitere vorberatende Kommission bearbeitet Änderungen am Polizeigesetz, welche die Prävention stärken wollen. Dafür soll ein umfassender Informationsaustausch zwischen der Polizei und anderen Behörden ermöglicht werden. Vorgesehen sind auch diverse Erweiterungen der Befugnisse der Polizei. Und eine weitere Änderung ermöglicht es, die vorerst in einer Pilotphase eingerichteten Fachstelle gegen Radikalisierung und Extremismus weiterzu­betreiben. In dieser Kommission sind aus dem Rheintal Andreas Broger (Mitte, Altstätten) und Rolf Huber (FDP, Oberriet) dabei.

Demo bald kein Grund mehr für entschuldigte Absenz

Es stehen auch Änderungen am Mittelschulgesetz an. Nach den Klimastreiks an Kantonsschulen wird eine Liste mit zulässigen Absenzgründen ins Gesetz aufgenommen respektive die Teilnahme an politischen Veran­staltungen eingeschränkt. Es werden aber auch sogenannte Jokertage ermöglicht. Weiter sollen Sprachaufenthalte und dergleichen erleichtert werden, indem das Rektorat bestimmte Ferienwochen als obligatorische Schulzeit deklarieren kann. Aus dem Rheintal wirken in der Kommission mit: Thomas Eugster (SVP, Altstätten), Markus Wüst (SVP, Oberriet), Sandro Hess (Mitte, Rebstein) und Remo Maurer (SP, Altstätten). Als Kommissionspräsident wurde ebenfalls ein Rheintaler bestimmt: Alexander Bartl (FDP, Widnau.

Bericht zum kantonalen Richtplan

Eine weitere Kommission wurde zusammengestellt für die Vorberatung des regierungsrätlichen Berichts über den kan­tonalen Richtplan. Folgende Rheintaler Kantonsräte reden in dieser Kommission mit: Walter Freund (SVP, Eichberg), Pa­trick Dürr (FDP, Widnau) und Meinrad Gschwend (Grüne, Altstätten).

Das Ratspräsidium hat ausserdem eine Sammelvorlage für die Umsetzung mehrerer vom Kantonsrat beschlossener Sparmassnahmen der (ständigen) Finanzkommission zugewiesen. Dieser gehören aus dem Rheintal Rolf Huber (FDP, Oberriet) und Christian Willi (SVP, Altstätten) an. Bei dem Geschäft geht es unter anderem um Familienzulagen für Nichterwerbstätige oder auch um die Lehrmittelfinanzierung. Gespart wird aus Bürgerinnen- und Bürgersicht nicht wirklich. Letztlich werden einfach die Gemeinden mehr bezahlen müssen.

Geld für neues Kreisgericht in St.Gallen

Es steht zudem eine Vorlage an für die Instandsetzung und Umnutzung einer kantonseigenen Liegenschaft an der Schützengasse in St.Gallen für das Kreisgericht St.Gallen. Es geht dabei um einen Kredit in Höhe von 27,2 Millionen Franken. Diese vorberatende Kommission muss ohne Beteiligung aus dem Wahlkreis Rheintal auskommen.