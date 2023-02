Pelzfellmarkt Altstätten «Kein rentables Geschäft mehr»: Synthetische Materialien verdrängen Fuchspelze Der Lichtmess- und Pelzfellmarkt hat in Altstätten eine lange Tradition und löste gestern grosses Interesse aus – auch wenn der Verkauf der Felle heute kaum mehr etwas einbringt.

Dicke Fellmützen und zottelige Zipfel: Manche Händler kommen seit Jahrzehnten an den Pelzfellmarkt. Bild: Cassandra Wüst

Etwa zehn Fuchspelze, an einer Schnur durch die leeren Augenhöhlen der Füchse gezogen und an einen Stock gebunden, baumeln auf dem Rücken eines Jägers, der am Donnerstagmorgen den «Sonnen»-Saal betritt. «Wir haben 39 Füchse dabei», sagt der Mann aus dem Appenzellerland. Er trägt eine dicke Fellmütze mit zwei zotteligen Zipfeln links und rechts, durch die er kaum etwas sehen kann. Er zeigt auf seine Kollegen – sie sehen aus wie eine Kopie von ihm. «Seit 20 Jahren kommen wir in diesem Aufzug nach Altstätten. Das ist bei uns Tradition.»

Den Markt in Altstätten gibt es schon wesentlich länger. Seit dem 17. Jahrhundert treffen sich am 2. Februar Jäger und Pelzhändler auf dem Lichtmess- und Pelzfellmarkt, um die im Herbst und Frühwinter erlegten Felle zu verkaufen oder zu erstehen. Auch die Jäger aus dem Appenzellerland versuchen ihr Glück. Am Stand von Peter Hofstetter, einem Fell- und Pelzhändler aus Flawil, wird verhandelt. Ein paar Münzen und Felle wandern über den Tisch. Dann ziehen die Jäger weiter.

Synthetische Stoffe verdrängen Felle

«Es ist kein rentables Geschäft mehr», sagt Fredi Büchel, OK- Präsident des Marktes. Früher habe man bis zu 100 Franken für einen schönen Rotfuchs und bis zu 40 Franken für einen Marderpelz erhalten. Heute gibt es nur noch einen Fünfliber für einen Fuchs. Damit einher geht auch das Angebot: Waren es früher über 200 Pelze, die in Altstätten ange­boten wurden, so waren es am Donnerstag nur noch 82 Fuchspelze. «Immerhin», freut sich Fredi Büchel, «20 mehr als im letzten Jahr.» Generell sei seit Jahren ein Abwärtstrend zu beobachten. Als Gründe für den Einbruch im Pelzhandel sieht er neue Trends in der Modebranche, den Tierschutz und den Kunstpelz. «Es ist schade, dass wir die einheimischen Fuchspelze wegwerfen müssen und die Leute stattdessen synthetische Materialien kaufen, obwohl sich die Jäger immer sehr viel Mühe geben.»

Dennoch wird das Handwerk immer noch von vielen geschätzt. So war es am Donnerstag keine Seltenheit, dass Frauen mit Pelzhandtaschen oder einer Fuchsfellweste durch die Stände schlenderten und Kinder mit grossen Augen einen ausgestopften Wolf bestaunten oder von ihrem Grosi einen Fuchsschwanz als Schlüsselanhänger geschenkt bekamen.

Kürschnermeisterin kam zu Besuch

«Ich kann mich im Moment nicht beklagen. Das Geschäft läuft gut», sagt Anja Marquardt, die aus Meggen in der Zentralschweiz angereist ist und derzeit die einzige Kürschnermeisterin der Schweiz ist. Zum ersten Mal stellte sie ihre Produkte am Lichtmess- und Pelzfellmarkt in Altstätten aus. Altstätten sei der erste von insgesamt acht Märkten in der Schweiz, die sie bis Mitte März besuchen werde. «Morgen geht es weiter nach Thun», sagt sie. Jäger können ihre Rohfelle bei ihr abgeben, die sie dann lidert, eine Art Gerbung, und zum gewünschten Produkt auf Mass anfertigt.

Die Pelzszene in der Schweiz ist eine Nische, aber eine, «bei der die Leute wissen, was sie haben, und alle gut miteinander auskommen, vom jungen Burschen bis zum Opa».

Stimmung eines Klassentreffens am Markt

Das war am Donnerstag deutlich zu erkennen. Es herrschte eine Atmosphäre wie bei einem Klassentreffen. Viele der Anwesenden kennen sich schon seit Jahren, sehen sich aber nur am Markttag. Die 330 Besucherinnen und Besucher, weit mehr als im letzten Jahr, drängten sich um neun Stände, an denen Fleischwaren, Murmeli- und andere Salben, Pelze, Gewehre und vieles mehr verkauft wurden, oder sie setzten sich an die Tische in der Mitte des Saals. Dort tauschten sie sich mit anderen aus und lauschten den Klängen der Jagdhornbläser.

In diesem Rahmen wurde Fredi Büchel nach fünfzehn Jahren als OK-Präsident verabschiedet. Peter Eugster wird sein Amt nächstes Jahr übernehmen. Bei seiner Verabschiedung gab er ein Versprechen: Die beliebte Modeschau wird im nächsten Jahr wieder stattfinden.