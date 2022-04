Frühlingsevent Vom Rüebli bis zum Auto: In Altstätten werden frühlingshafte Produkte vorgestellt – und die neueste Mode Die Mode- und Produkteschau am Igea-Frühlingsevent zog Hunderte ins Städtli. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Widnauer Musiker und Comedian Nico Arn.

Der Frühlingsevent der Interessengemeinschaft Einkaufen in Altstätten (Igea) zog am verkaufsoffenen Sonntag die Leute zu Hunderten ins Städtli. Für gut eine halbe Stunde wurde die Marktgasse zum Laufsteg: 17 Unternehmen boten eine unterhaltsame Mode- und Produkteschau, moderiert vom Widnauer Musiker und Comedian Nico Arn.

Mode, Schmuck und mehr: 17 Geschäfte zeigten am Frühlingsevent ihre Produkte. Bild: Max Tinner

Jodlerklub und Hüpfburg

Nebst Frühlingsmode wurden Waren aller Art gezeigt – vom Rüebli über Modeschmuck bis zum Auto. Besonders ausgefallen für eine Modenschau: Die Technischen Betriebe der Stadt demonstrierten, wie sie Glasfaserkabel verlegen – hierfür ist die Stadt genauso an Kundinnen und Kunden interessiert wie die Verkaufsgeschäfte. Die Models verteilten auch reichlich Gratismüsterli und Probiererli. Im Vorteil war hier, wer schattenseitig sass: Bei den vielen Leuten, die sich die Modenschau nicht hatten entgehen lassen wollen, reichten manche Give-aways für den Rückweg sonnseitig nämlich nicht mehr.

Bild: Max Tinner

Gemütlich beisammensitzen konnte man danach in der vom Jodlerklub Altstätten geführten Festwirtschaft oben an der Marktgasse. Dort spielten auch die Hendermoos-Bueba auf. Und die Kinder konnten sich in einer Hüpfburg vergnügen.