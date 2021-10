Schiessen Vierte Medaille in Folge für 13-Jährigen Montlinger beim Ostschweizer Jugendfinal 50m Sportgewehr Sven Sprenger kann sich freuen. Beim Wettbewerb in Goldach gewann er eine Silbermedaille. Das Talent hatte schon bei den vorigen drei Austragungen einen Platz auf dem Treppchen ergattert. Auch zwei weitere Rheintaler landeten unter den Top 10.

Sven Sprenger holt Silber.

Am Ostschweizer Jugendfinal 50m Sportgewehr in Goldach der Nachwuchsschützen gewann der 13-jährige Sven Sprenger aus Montlingen die Silbermedaille. Das Talent der Sportschützen Altstätten hatte schon bei den drei letzten Austragungen Edelmetall geholt. In der Kategorie U15/U17 liegend-frei holte der Jüngste der drei Bestklassierten mit 190 Punkten die Silbermedaille hinter dem zwei Jahre älteren Levano Krähemann aus Wil mit 191 Punkten. Die Quali für die Schweizer Meisterschaft sicherte sich Sprenger gar mit 194 Punkten.

Zwei Rheintaler Schützen folgen dem Talent aus Montlingen: Joe Segmüller (Altstätten) wurde Siebter in der U13 liegend-aufgelegt, Nando Segmüller (Altstätten) Fünfter in der U19 liegend-frei. (pd)