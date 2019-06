Die Kriessner am Eidgenössischen Turnfest: Viele Spitzenleistungen und 20. Schlussrang in der Königskategorie Der STV Kriessern stellte am ersten Wochenende des Eidgenössischen Turnfestes eine stattliche Delegation, die in unterschiedlichsten Disziplinen teilnahm und sich in grossen Teilnehmerfeldern auf vorderen Plätzen klassierte.

Noah Baumgartner und Livia Hutter erreichten am Eidgenössischen Turnfest in der Kategorie U20 im Leichtathletik «Sie und Er» den 14. Schlussrang. (Bild: pd)

Rund 70'000 Teilnehmer werden an den zwei Wochenenden vom Eidgenössischen Turnfest in Aarau erwartet. Alle sechs Jahre findet der spezielle Anlass statt und wird jeweils entsprechend ersehnt, da die Vorbereitung der Teilnehmer ja schon lange vorher beginnt. Am vergangenen Wochenende wurde das Turnspektakel mit Einzelwettkämpfen und Jugendturnen eröffnet.

Schönenberger/ Baumgartner werden Vierte

Schon am Donnerstag reisten zwei Mannschaften von der Leichtathletikgruppe des STV Kriessern an. Pascal Schönenberger und Andrea Baumgartner sowie Daniel Hutter und Alisha Rickli stellten sich dem Sechskampf. Erstere konnte eine konstant gute Leistung zeigen. Besonders gut lief es im 100-Meter-Lauf sowie im Weitsprung. Mit den Topleistungen verpassten Schönenberger und Baumgartner aber trotzdem das Podest knapp und klassierten sich auf dem hervorragenden vierten Schlussrang. Auch das zweite Team von Daniel Hutter und Alisha Rickli konnte sich unter den besten 20 ran­gieren.

Top-40-Platz von fast 1000 Athletinnen

Am Freitagmorgen reisten die Leichtathleten Raphael Baumgartner, Kuno und Severin Hutter nach. Die drei Männer versuchten sich im Einzelsechskampf. Voller Tatendrang gingen sie die Hürden der Disziplinen an. Sie konnten sich im guten Mittelfeld platzieren. Am Nachmittag reisten nochmals drei Geräteturnerinnen an. Die K5-Girls konnten den Elan des Publikums mitnehmen. Julia Meier zeigte einen traumhaften Sprung. Sie konnte auch an den weiteren Geräten glänzen. Schliesslich rangierte sich Julia auf dem 39. Schlussrang von fast 1000 Athletinnen.

Auch die Kollegin Gioia Walser konnte eine Auszeichnung entgegennehmen. Am Samstag trudelte die restliche Getugruppe ein. Am Mittag war die Stimmung in der Turnhalle am Höhepunkt angekommen. Die zwei Frauen des STV Kriessern liessen sich in der Kategorie Damen vom Publikum anstecken. Der brillante Start am Reck von Julia Frischknecht mit der Note 9,55 und Jasmin Willi mit 9,35 zog sich durch den ganzen Wettkampf.

Gleich einige Bestleistungen

Die Resultate sind entsprechend sehr gut. Jasmin Willi konnte sich als 16. klassieren, die Kollegin Julia Frischknecht wurde 25. von 300 Turnerinnen.

Am Abend standen die «Sie und Er»-Wettkämpfe auf dem Programm. Ylenia Germann, Jasmin Willi und Luzia Hutter starteten mit drei Männern vom TV Weite. Auch bei diesem Wettkampf war die Stimmung in der Halle gigantisch. Alle drei Mannschaften hatten viel Spass am Turnen und präsentierten ihre einstudierte Choreografie mit Vergnügen. Luzia Hutter und Sandro Gabathuler konnten an allen Geräten Bestleistungen zeigen. Sie durften eine Auszeichnung mit dem 19. Schlussrang entgegennehmen. Parallel turnte der einzige Kunstturner, Nicola Graber, in der Elite mit. Auch er konnte einen guten Wettkampf absolvieren. Besonders stolz war er auf seine Reckübung, die er neu zusammengestellt hatte und durchturnen konnte. Als 20. durfte auch er eine Auszeichnung entgegennehmen.

20. Schlussrang in der Königskategorie

Am vierten und letzten Tag vom ersten Wochenende reisten die letzten Teilnehmer des STVK frühmorgens an. Noah Baumgartner und Livia Hutter starteten bei der U20 im «Sie und Er». Als erste Disziplin stand bei den jungen Leichtathleten der Hundertmeterlauf an, gefolgt vom Kugelstossen. Die beiden stiessen die Kugel so weit wie möglich. Auch bei den weiteren vier Disziplinen zeigte sich ihr Können. Schliesslich wurde der 14. Schlussrang erturnt.

Zu guter Letzt fand am Sonntagabend der Wettkampf der Königskategorie K7 im Geräteturnen statt. Luzia Hutter startete solide in den Wettkampf. Am letzten Gerät, am Lieblingsgerät Reck, konnte sie eine grossartige Übung zeigen, die mit der Note 9,55 belohnt wurde. Luzia Hutter erreichte den sehr guten 20. Schlussrang von 250 Turnerinnen. Nun ist das Wochenende mit dem Vereinsturnen dran.

Morgen Sonntag, 23. Juni, findet um 17.30 Uhr ein Empfang im Dorf statt, der STV Kriessern und insbesondere die Teilnehmer freuen sich auf zahlreiche Turnerfreunde. (pd)