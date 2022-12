Verkehrsunfall Massenkarambolage auf Rheintaler Autobahn endet glücklich – nur eine Person verletzt Am Dienstagabend, haben sich auf der Autobahn A13 zwischen Oberriet und Kriessern zwei Verkehrsunfälle mit gesamthaft fünf Autos ereignet. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Bei einem Auffahrunfall auf der A13 zwischen Oberriet und Kriessern wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Bild: Kapo SG

Eine 45-jährige Frau fuhr am Dienstagabend, gegen 17 Uhr, mit ihrem Auto auf dem Normalstreifen der Autobahn von Oberriet in Richtung Kriessern. Aus unbekannten Gründen bremste sie plötzlich ab. Die 50-Jährige Autofahrerin, die hinter ihr unterwegs war, bemerkte das Bremsmanöver zu spät und prallte ins Fahrzeug der 45-Jährigen. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Dabei blieb es nicht. Im Stau, der durch ebendiesen Unfall verursacht wurden, ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall – diesmal mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die involvierten Personen sind 28-, 32, und 33-jährig. Verletzt hat sich beim Unglück nur Letztere.

Weiter heisst es in der Mitteilung, dass insgesamt Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken entstanden ist. Durch die Verkehrsunfälle kam es ausserdem zu einer starken Staubildung. Unter anderem deshalb, weil der Überholstreifen gesperrt werden musste. (kapo/mlb)