Kriessernstrasse Lenker eingeklemmt: Wieder ein schwerer Unfall in Altstätten – es ist bereits der zweite innert 24 Stunden Am Sonntagmittag ist es auf der Kriessernstrasse in Altstätten zu einem schweren Autounfall mit zwei Verletzten gekommen. Bereits am Samstagnachmittag stiessen in Altstätten auf derselben Strasse zwei Autos zusammen. Die Kantonspolizei will nun abklären, ob es sich bei der Kriessernstrasse um einen Unfallschwerpunkt handelt.

Am Sonntagmittag ist es in Altstätten zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern gekommen. Beide waren von Kriessern Richtung Altstätten unterwegs. Als der 67-Jährige links abbiegen wollte, startete der 39-Jährige ein Überholmanöver. Es kam zur Kollision.

So schreibt Natascha Scherrer, Mediensprecherin der Kantonspolizei St.Gallen, am Sonntagnachmittag in einer Mitteilung. Und weiter: Der 67-jährige Autofahrer landete infolge des Aufpralls in einem angrenzenden Waldstück und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde er von der Rega ins Spital geflogen. Der 39-Jährige hingegen konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst betreut und anschliessend ins Spital gefahren.

Das Auto des 39-Jährigen landete nach dem Aufprall neben der Strasse. Bild: Kapo SG

An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Kriessernstrasse wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Feuerwehr signalisierte eine Umleitung. Wie die Kantonspolizei schreibt, standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, der Rettungsdienst, die Rega sowie die Feuerwehr Oberriet mit rund 30 Personen im Einsatz.

Sowohl Polizei, als auch Rettungsdienst, Rega und Feuerwehr waren am Sonntagnachmittag vor Ort im Einsatz. Bild: Kapo SG

Der zweite schwere Unfall innert 24 Stunden

Ob es sich bei der Kriessernstrasse um einen Unfallschwerpunkt handelt, kann Scherrer zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Kantonspolizei werde sich in den nächsten Tagen mit entsprechenden Abklärungen befassen, wie sie gegenüber BRK News sagt. Es sei jedenfalls «schon speziell», dass sich innert zwei Tagen an ziemlich genau derselben Stelle zwei schwere Unfälle ereignet hätten, so Scherrer.

Am Samstagnachmittag war es auf der Kriessernstrasse zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos gekommen (wir berichteten). Ein 77-Jähriger wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. (mlb/elo)