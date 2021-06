Verkehrssicherheit Baurbeiten an der Büchelstrasse und an der Neugasse: In Widnau werden Massnahmen zur Verkehrsberuhigung realisiert Die Büchelstrasse und Neugasse werden saniert und die Verkehrssicherheit verbessert.

Auch an der Neugasse soll der motorisierte Verkehr verlangsamt werden. Bild: gk

(gk) Nach umfangreichen Werkleitungs- und Strassensanierungsarbeiten an der Büchelstrasse 2019 ist mit dem Einbau des Deckbelags auch die Erstellung von verkehrsberuhigenden Gestaltungsmassnahmen vorgesehen.

Ein stark begangener Schulweg

Die Büchelstrasse liegt in unmittelbarer Nähe der Schulanlagen und ist ein stark begangener Schulweg. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit soll an drei Stellen eine Fahrbahnverengung mit Vertikalversatz eingebaut werden. Es sind dafür keine Landabtretungen erforderlich. Die Projektpläne liegen vom 9. Juni 2021 bis 8. Juli im Gemeindehaus Widnau, 1. Stock, zur Einsichtnahme auf.

Entlang der Neugasse sind die Erneuerungsarbeiten der Werkleitungen weit fortgeschritten. Derzeit wird im letzten Teilstück Binnenkanalbrücke – Kreuzung Fuchsgasse/Neugasse gearbeitet. Im Zusammenhang mit der anschliessenden Strassensanierung ist zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der Einbau von verkehrsberuhigenden Gestaltungsmassnahmen geplant. Das Projekt sieht einseitig und wechselseitig angeordnete gestalterische Elemente vor, die auf eine Verlangsamung des motorisierten Verkehrs abzielen, insbesondere im Anfahrtsbereich auf die Fussgängerstreifen.

Durchfahrtspassage für Velofahrer

Für die ungehinderte Durchfahrt der Velofahrer wird zwischen den Elementen und dem Strassenrand eine 1,50 m breite Furt als Durchfahrtspassage erstellt. Es sind hiefür keine Landabtretungen erforderlich. Die Projektpläne liegen vom 16. Juni bis 15. Juli im Gemeindehaus Widnau, 1. Stock, zur Einsichtnahme auf.

Aktuelle Arbeitsvergebungen – der Gemeinderat Widnau hat folgende Aufträge erteilt: Sanierung Deckbelag Gehwege Brücke Neugasse RBK: Vergabe der Belagsarbeiten Sanierung Gehweg an die Dietsche Strassenbau AG, Kriessern; Trottoirüberfahrten Neugasse/Birkenstrasse: Vergabe der Strassenbauarbeiten an die Dietsche Strassenbau AG, Kriessern; Sanierung Neugasse – Abschnitt RBK bis Fuchsgasse: Vergabe der Innensanierung Kanalisation an die KA-TE Insituform AG, Waldkirch; Friedhoferweiterung Urnenhaingräber: Vergabe der Gärtnerarbeiten an die Bucher AG, Widnau; Tennisplatz/Polysportplatz Aegeten: Vergabe der Tiefbauarbeiten an die Johann Loher AG, Montlingen.