Verkehr Kriessern: Alkoholisierter Lenker baut Selbstunfall und muss Führerschein abgeben Am Mittwoch ist ein 58-Jähriger zwischen Kriessern und Altstätten verunfallt. Der Mann lenkte sein Auto mit 1,38 Promille im Blut in eine Signalisationstafel.

Das Auto wurde durch die Kollision mit einer Tafel an der Front beschädigt. Bilder: Kapo SG

Am Mittwochabend ist in Kriessern ein Auto verunfallt. Der 58-jährige Lenker fuhr kurz vor 17:30 Uhr auf der Altstätterstrasse Richtung Altstätten. Bei der Verzweigung Marbach wurde er durch das Bremsmanöver eines vorausfahrenden Autos überrascht. Er wich mit seinem Auto nach rechts aus. Dort prallte es gegen eine am Strassenrand stehende Signalisationstafel.

Die beweissichere Atemalkoholprobe zeigte beim Fahrer einen Wert von umgerechnet 1,38 Promille an. Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Durch den Unfall entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. (kapo/ste)