Verein Rhyboot Tag mit hohem Erinnerungswert: Viele Menschen informierten sich am Begegnungstag Corona hat sich auf den Rhyboot-Begegnungstag nicht nachteilig ausgewirkt – entgegen der Befürchtung der sozialen Institution. Viele Menschen aus dem Rhyboot lernten einen Betrieb in der Region kennen.

Bei Soplar-Mitarbeiter Christoph Tanner (ganz rechts) dienten Plastik und Farben zur kreativen Betätigung. Antonia Maric, Heino Hangartner, Marco Bösch und Nadine Engler (von links) hatten Spass an dieser Arbeit. Bild: Gert Bruderer

Nach der Zwangspause wegen Corona hatte es Anhaltspunkte gegeben, die am Erfolg des diesjährigen Begegnungstages zweifeln liessen. Zum Beispiel war die letzte Hauptversammlung des Vereins Rhyboot schlecht besucht. Nun aber kann Rhyboot-Geschäftsführer Patrick Benz zufrieden auf den 15. Begegnungstag zurückblicken.

Es hat sogar ein Unternehmen mehr mitgemacht als beim letzten Mal vor drei Jahren, und die Zahl der Rhyboot-Gäste, die in Firmen schnuppern konnten, lag um zwei Personen höher. Insgesamt 71 Menschen mit einer Beeinträchtigung nutzten die Chance, am Donnerstag in einem von 54 Betrieben einen besonderen Tag zu verbringen.

Das Soplar-Programm ist vorbildhaft

Manche Unternehmen sind jeweils bereit, zwei Rhyboot-Gäste aufzunehmen – oder sogar mehr. Bei Soplar in Altstätten wurden drei Frauen und zwei Männer betreut. Mitarbeitende zeigten ihnen, worin ihre Arbeit besteht.

Die von Soplar entwickelten, hergestellten und gewarteten Systeme dienen weltweit zur Herstellung von Kunststoffflaschen, in die u. a. Lebensmittel, Haushalts- oder Wäschepflegeprodukte gefüllt werden. Bei den Soplar-Systemen handelt es sich um Extrusionsblasmaschinen und -werkzeuge sowie Streckblasmaschinen. (Bei der Extrusion werden plastisch verformbare Massen unter Druck aus einer formgebenden Öffnung herausgepresst.)

Das Soplar-Programm für den Begegnungstag ist gerade­-zu vorbildhaft: Die Rhyboot-Gäste durften «normale» Arbeiten verrichten, aber auch Tätigkeiten ausführen, die dem Vergnügen dienten. Bei Christoph Tanner stellten die Gäste aus formbarem Material kleine Ziergegenstände her, die sie behalten durften. «Das Herz schenke ich dem Freund», bemerkte Nadine Engler. Der verwendete Plastik wird sonst für Drucktests benötigt und ist ein maschinenschonendes, gut wiederverwertbares Material.

Martin Baumgartner stellte mit den Rhyboot-Gästen für jeden von ihnen einen Schlüsselanhänger her. Dank der CNC-Fräsmaschine ist das kleine Souvenir unverwechselbar: Von jedem Vornamen ist der erste Buchstabe auf dem Anhänger verewigt. Den Soplar-Mitarbeiter freut jeweils die Freude der Besucherinnen und Besucher über das kleine Erinnerungsstück.

Das Allerbeste kam am Ende des Tages

Bei Thomas Gächter schraubten die Gäste Metallplatten zusammen. Auch wenn das nicht ihre bevorzugte Tätigkeit war, sahen sie, dass halt auch solche Aufgaben erledigt sein wollen. Im Lager, wo Schachteln zu leeren waren und etikettiert wurde, gab es bald Kaffee. Betreuer Christian Hutter bescheinigte ein gutes Arbeitstempo und nutzte die Kaffeepause dazu, den Gästen zu beschreiben, was bei einem Wareneingang zu beachten ist.

Den Höhepunkt ihres Sop­lar-Aufenthalts erlebten die fünf Menschen aus dem Rhyboot am Tag danach. In der Export-Abteilung hatten sie eine Schachtel mit Süssigkeiten gefüllt und die eigene Rhyboot-Adresse auf dem Paket anbringen dürfen. Der Begegnungstag bei Soplar wirkt somit noch eine Weile nach.