Verbrechen Einbruch in zwei Firmen in Rüthi: Unbekannte stehlen mehrere tausend Franken Freitagnacht kam es in Rüthi zu Einbrüchen in zwei Firmen. Der Sachschaden in beiden Fällen zusammen beläuft sich auf rund 4000 Franken.

Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu den beiden Gebäuden. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täterschaften in zwei Firmen an der Blosenbergstrasse eingebrochen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag in einer Medienmitteilung schreibt, verschafften sie sich gewaltsam Zugang in die jeweiligen Gebäude und durchsuchte die Räume. In einer Firma habe die Täterschaft eine Registrierkasse mit mehreren tausend Franken Bargeld gestohlen. In der anderen Firma habe die Täterschaft ebenfalls Bargeld im Wert von einigen hundert Franken geklaut. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich gemäss Communiqué insgesamt auf rund 4000 Franken. (kapo/evw)