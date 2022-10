Verbandsschwingfest Sierro wird der Siegermuni am kommenden Rheintal-Oberländischen Verbandsschwingfests in Altstätten Anfang April des nächsten Jahres wird Altstätten zur Bühne des Rheintal-Oberländischen Verbandsschwingfests. Nun ist bekannt, wie der Siegermuni aussieht und wie er heisst.

Freuen sich auf das bevorstehende Schwingerspektakel in Altstätten (von links): Robert Hutter (Präsident des Schwingklubs Mittelrheintal), Beda Coray (OK-Präsident), Albert Steger (Züchter) und Ruedi Mattle (Stadtpräsident). Bild: PD

Es dauert noch ein gutes halbes Jahr, dann eröffnet das Rheintal-Oberländische Verbandsschwingfest (ROVS) in Altstätten offiziell die Freiluft-Schwingsaison. 120 Schwinger aus dem Kanton St.Gallen und weiteren Teilen der Nordostschweiz werden am Sonntag, 2. April 2023, in die Schwingerhosen steigen und sich auf dem Gelände beim Schulhaus Schöntal messen.

Die Vorbereitungen für das grosse Schwingfest sind auf Kurs. Der Muni für den Festsieger steht bereits fest: Er heisst Sierro, stammt von Albert Steger aus Altstätten, wiegt derzeit rund 400 Kilo. «Bis im April wird er etwa 800 Kilo haben», sagt Beda Coray, OK-Chef des ROVS. Der Muni wurde von der Stadt Altstätten gespendet, wofür das OK sich bedankt. Wer sich sonst noch mit einer Spende für den Gabentempel beteiligen möchte, kann sich direkt an das Organisationskomitee wenden. (cw)