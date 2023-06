Sachbeschädigung und Sprayereien: Unbekannte richten in Widnau 6000 Franken Schaden an

In der Nacht auf Sonntag ist es in Widnau an mehreren Orten zu Sachbeschädigung und Sprayereien gekommen. Die unbekannte Täterschaft machte sich an zwei Kindergärten und am Friedhof zu schaffen.