Unterhaltungsmusik und Volkstheater Die Musikgesellschaft Reute präsentiert am Samstag und am Sonntag zweimal ihr Unterhaltungsprogramm 2018. Dazu gibt es den Schwank «Buur suecht (kei) Frau».

Das musikalische Programm enthält neben Märschen, Polkas und Zäuerli auch ein Flötensolo: «What a flute can tell you» des deutschen Komponisten Klaus Schuck. «Das Geheimnis der Rhön» ist eine Hommage an eine kaum bekannte Gegend im Mittelgebirge Deutschlands, dem früheren Grenzgebiet zwischen West und Ost. Das Stück von Komponist Wolfgang Hohmann und Arrangeur Rudi Fischer ist als Beguine geschrieben, einer dem Rumba ähnlichen, langsamen Musik im 4/4-Takt. Von einem anderen Stil kommt Robbie Williams’ Hit «You know me». Ein Höhepunkt wird das Trompetensolo im Stück «La Noia» des chilenischen Komponisten und Musikers Joaquin Prieto, in der Version des Komponisten Walter Pappert.

Nach der Pause kommen die Freunde des Volkstheaters beim Stück «Buur suecht (kei) Frau», gespielt vom Jodlerklub Altstätten, auf ihre Kosten. Die Idee hinter dem Lustspiel: Auf dem Bauernhof zweier nicht mehr ganz «knusprigen» Brüder soll eine Frau aufräumen. Welcher Junggeselle als Heiratskandidat in Frage kommt, bleibt offen – viel Situationskomik und Witz sind garantiert.

Am Samstag, 3. November, öffnet sich der Vorhang um 20 Uhr. Die Küche ist ab der Saalöffnung um 19 Uhr bereit. Im Anschluss laden Musikstübli, Bar und die Musik der «Appenzeller Vorderländer» zum Verweilen. Am Sonntag, 4. November, um 14 Uhr, wird das Programm als Nachmittagsveranstaltung präsentiert. (pd)