Unterhaltungsabende des STV Lüchingen Der STV Lüchingen lädt unter dem Motto «Zum weissen Rössel» zur diesjährigen Turnerunterhaltung ein. Die Unterhaltung wird wie im letzten Jahr an einem Wochenende durchgeführt.

Die grossen Knaben sind voll motiviert und trainieren fleissig, um dem Publikum eine tolle Show zu bieten.Bild: pd

(pd) Am Freitag, 25. Oktober, und am Samstag, 26. Oktober wird die Turnerunterhaltung realisiert. Von den jüngsten bis zu den ältesten Turnerinnen geben alle ihr Bestes, um dem Publikum eine tolle Show zu bieten.

Vorverkauf am kommenden Samstag

Die Lüchinger wissen es alle, Lüchingen ist einer der schönsten Flecken der Welt. Trotz dieser Tatsache gibt es nur sehr wenige Touristen. Dass die Touristen ausbleiben, merkt auch das Hotel Zum weissen Rössel am schönen Kiesfangsee. Der überaus freundliche Chef Leopold versucht alles, damit sein Hotel nicht schliessen muss. Seine letzte grosse Hoffnung ist, dass ein grosses Schlagerkonzert die Leute nach Lüchingen lockt. Das «Weisse Rössel» wäre gerettet. Ob Leopolds Plan wirklich aufgeht oder ob doch alles anders kommt, können die Besucher zusammen mit dem STV zusammen an der Turnerunterhaltung erleben. Neu beginnt der Vorverkauf für die Vorstellungen am Samstag, 19. Oktober, um 8.30 Uhr in der Turnhalle Roosen. Die restlichen Tickets sind ab Montag, 21. Oktober, bei der Zünd MobilCenter AG in Lüchingen erhältlich. Die Tickets können während den Geschäftsöffnungszeiten von 7.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr gekauft werden. Die Unterhaltungen in der Turnhalle Roosen beginnen um 20 Uhr. Saalöffnung ist um 18.45 Uhr. Abendessen ist jeweils ab 19 Uhr. Am Samstag, 26. Oktober, findet zudem um 13.30 Uhr eine Kindervorstellung statt. Saalöffnung ist um 13 Uhr.

Vereinsaktion für den Freitagabend

Nach den Unterhaltungen ist ebenfalls einiges los. Die Kaffeestube und die Festwirtschaft laden zum gemütlichen Verweilen ein und in der Bar wird getanzt und gefeiert.

Für den Freitagabend gibt es eine spezielle Aktion für Vereine. Pro sechs Personen die im Vereinstrainer erscheinen, kann an der Abendkasse ein Konsumationsgutschein, einlösbar in der Bar oder in der Kaffeestube, abgeholt werden.