Altstätten Der Rheintaler: In familiärem Rahmen auf das 175-Jahr-Jubiläum angestossen Heisse Wurst, nasse Füsse und ein Regenbogen: Der Redaktionswagen besuchte Altstätten.

Mit Hut oder Schirm erschienen die Gäste auf der Breite. Das wechselhafte Wetter bot Spektakel.

Kaum hatte das Team der Galledia Regionalmedien AG das Zelt für den Empfang der Leserinnen und Leser aufgestellt, begann es zu schütten und zu donnern. Ein Gast, der spontan beim Aufbau geholfen hatte, nahm die erste Wurst vom Grill entgegen und schon bald erschienen in der Festwirtschaft auf der Breite weitere Besucher wie Rhema-Messeleiter Simon Büchel und der Altstätter Stadtrat Andreas Broger. Schnell war klar, statt zu sitzen bietet sich eine Stehparty an. Auf diese Weise blieb man am ehesten trocken, abgesehen vielleicht von nassen Füssen. Es dauerte aber nicht lange, da hellte es auf und ein Regenbogen zeigte sich – das erste Mal seit zwei Wochen am Himmel und nicht auf Fussgängerstreifen.

Neue Gäste kamen vorbei, direkt nach der Arbeit und mit dem Velo, wie Stadtpräsident Ruedi Mattle. Kinder sammelten Kastanien auf dem Parkplatz und platschten durch die Pfützen. Weil dieses Jahr nur zwei Redaktionswagen-Anlässe stattfinden konnten, nutzten auch Gäste aus Marbach oder Eichberg die Gelegenheit, mit den Mitarbeitenden ihrer Tageszeitung in Kontakt zu kommen. Es wurde in familiärem Rahmen auf das 175-Jahr-Jubiläum angestossen, das «Der Rheintaler» dieses Jahr feiert.