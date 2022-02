Unihockey Auf die Niederlage folgt ein Sieg: Rheintal Gators Widnau halten den Halbfinal offen Im Playoff-Halbfinal der 1. Liga haben die Gators das erste Spiel verloren, in Widnau dann aber gewonnen. Die Serie geht weiter.

Der Eindruck täuscht: Vor einer schönen Publikumskulisse hatten die Rheintal Gators (in Gelb) im zweiten Halbfinal gegen Pfannenstiel Egg die Nase vorn. Bild: Yves Solenthaler

Am Samstag wollten die Gators den Flow aus den letzten Spielen gegen die Vipers mitnehmen. Sie spielten bei Pfannenstiel Egg, dem Tabellenzweiten der Regular Season. Die Rheintaler starteten furios und nutzten ihre erste Chance. Martin Ostransky traf per platziertem Schuss auf Vorarbeit Ramon Hunzikers: 1:0. Der Gegner versuchte dann, das Spiel an sich zu reissen. Doch wurde es gefährlich, konnten die Gators sich auf den starken Schlussmann Yannis Tobler verlassen. Zwar gelang Egg das 1:1, doch im Powerplay traf Malik Müller zur 2:1-Pausenführung für die Rheintaler.

Im zweiten Drittel verschliefen die Gators den ersten Einsatz. Ein Distanzschuss fand nach acht Sekunden den Weg zum 2:2 über die Linie. Doch die Gators gaben nicht auf. Fünf Minuten später brachte Joel Stieger die Rheintaler wieder in Führung. Diese hatten in diesem Spiel einen Alterdurschnitt von etwa 22 Jahren: Das ähnelt einer U23, deren Altersdurschnitt nur von den Altmeistern Ostransky und Nieminen angehoben wird. Zwei U18-Spieler bestritten ih­ren ersten Playoff-Halbfinal. Zwei Minuten nach der Führung glich Egg erneut aus. Bis 30 Sekunden vor der zweiten Pause blieb es dabei, doch dann kam Malik Müller: Aus spitzem Winkel brachte er den Ball im kurzen Eck unter. Zur zweiten Pause führten die Gators 4:3.

Doch das letzte Drittel ging an die Zürcher. Sie schossen vier Tore und schufen sich eine komfortable 7:4-Führung. David Waibel traf für die Gators kurz vor Schluss nochmals, doch bei 7:5 für Egg war das Spiel entschieden. Die Gators verliessen die Halle erhobenen Hauptes.

Gators zwingen Egg in der Overtime in die Knie

Am Sonntag hiess es in Widnau dann «Siegen oder Fliegen». Die Gators starteten wieder gut. Jeder musste für den anderen kämpfen – und vorne musste jede sich bietende Chance genutzt werden. In der neunten Minute schoss Moritz Leonhardt seinen Gegenspieler an, der den Ball zum 1:0 ins eigene Tor schob. Die jungen Rheintaler liessen im ersten Drittel sehr wenige Chancen zu, doch eine davon verwertete Egg zum Pausenstand von 1:1.

Im zweiten Drittel ging der Gast erstmals in Führung. Kurz darauf bekamen die Gators eine kleine Strafe, die eine entscheidende Rolle spielte. Die Rheintaler verteidigten in dieser Zeit nämlich nicht nur gut, sie trafen auch: Ramon Hunziker erzielte mit einem Volley von knapp hinter der Mittellinie nach hohem Zuspiel von Frei das 2:2. Die Halle bebte; 250 Zuschauer erlebten einen extremen Kampf und unbedingten Willen der Gators. Pascal Frei traf dann sogar zum 3:2, ehe die Gäste wieder ausglichen und es nach zwei Drittel 2:2 stand.

Danach hatten beide Teams gute Chancen – beide trafen unter anderem die Latte. Ein Tor fiel nicht, was bei Egg auch an Gators-Goalie Andreas Flury lag. Besonders die Parade mit dem rechten Zeh wird in Erinnerung bleiben. In der 52. Minute musste er sich aber doch nochmals geschlagen geben. Ein überragender Schuss der Gäste schlug im oberen Eck ein. Pfannenstiel führte 4:3 und war mit einem Bein im Final. Doch drei Minuten vor Schluss kamen die Gators zu einer Überzahl. In dieser traf abermals Ramon Hunziker; nach Pass von Frei erzielte er aus spitzem Winkeln das 4:4. Es kam zur Verlängerung.

In dieser waren 45 Sekunden gespielt, als vor dem Gästetor Chaos herrschte. Plötzlich stand David Waibel frei vor dem leeren Tor, er bekam den Ball und traf zum siegbringenden 5:4. Es war ein Spiel, das für die Gators nicht besser laufen konnte, war es doch spannend und beide Mannschaften hatten Chancen auf den Sieg. Die Gators kämpften als Team überragend – und belohnten sich damit mit einem Entscheidungsspiel im Halbfinal. Es findet am Sonntag, 27. Februar, 16 Uhr, in der Turnhalle Kirchwies in Egg statt. (dw)