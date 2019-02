Ungestörter Blick in die Natur Das Naturschutzgebiet Wichenstein ist um eine Attraktion reicher. Eine hölzerne, zum teil überdachte Plattform bietet Naturbeobachtern eine ganz neue Perspektive. Kurt Latzer

Die Sicht durch die Sehschlitze ist fantastisch, die Tiere werden durch die Besucher nicht gestört. (Bild: Bilder: Kurt Latzer) Die neue Aussichtsplattform ist fertig, ein idealer Ort, um in Ruhe die Natur und die Tiere zu geniessen und zu beobachten. Naturfreunde stehen beim beobachten nicht im Regen: zuvorderst ist die Aussichtsplattform überdacht. Füt Leute, die die Natur und die Tiere für längere Zeit beobahten wollen, gibt es Ablageflächen und hölzeren Hocker. 4 Bilder Ungestörter Blick in die Natur

Gerade bei dem Wetter und der Jahreszeit ist das Licht für schöne Schnappschüsse ideal. Die Sonne steht tief, der Wichensteiner See liegt bereits im Schatten.

Beim Betreten der neuen Plattform durchbrechen einzig die Schritte und das Geschnatter von Stockenten die Ruhe. Ungestört kommt man mit der Kamera zum Schuss, die Sehschlitze an der Front der Plattform ermöglichen nicht nur einen Rundumblick, sondern gleichzeitig eine Auflagefläche für all jene, die das Stativ vergessen haben oder nicht mitschleppen wollen. Weil es auf der Aussichtsplattform Sehschlitze in unterschiedlichen Höhen gibt, haben auch kleinere Kinder eine gute Aussicht.

Für die Naturfreunde, die sich auf dem Steg für Schnappschüsse längere Zeit auf die Lauer legen, gibt es zwei hölzerne Hocker.

Der Beobachtungssteg ist Teil der zweiten Aufwertungsetappe der Politische Gemeinde Oberriet für das Naturschutzgebiet Wichenstein-Loo.

Rolf Huber, Gemeindepräsident von Oberriet hat Wort gehalten: Im Oktober letzten Jahres hat er versprochen, die Aussichtsplattform stehe den Besucherinnen und Besuchern noch diesen Winter zur Verfügung.