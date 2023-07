Unfall Zusammenprall zwischen zwei Autos in Kriessern – eine Person leicht verletzt Am Dienstag ist es auf der Altstätterstrasse um 17:10 Uhr zu einem Zusammenprall zwischen zwei Autos gekommen. Bei dem Unfall wurde eine 57-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Beim Zusammenstoss der zwei Autos wurde eine Frau leicht verletzt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstag gegen 17 Uhr mit zwei Mitfahrerinnen von Marbach in Richtung Kriessern. Wie es am Mittwoch in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst, beabsichtigte sie auf Höhe der Einmündung zur Altstätterstrasse nach links in Richtung Kriessern abzubiegen. Zeitgleich sei ein 23-jähriger Autofahrer von Kriessern in Richtung Altstätten gefahren. Die 19-Jährige sei schliesslich nach links abgebogen, wobei es in der Folge zu einem Zusammenprall der beiden Autos gekommen sei.

Beim Unfall ist gemäss Communiqué eine 57-jährige Mitfahrerin leicht verletzt worden. Sie habe vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden müssen. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf über 20’000 Franken. (kapo/evw)