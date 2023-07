Unfall Rheineck: Auto kollidiert mit Rettungswagen – der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war Am Samstagnachmittag kam es in Rheineck zu einem Unfall, weil ein 87-jähriger Autofahrer einen Rettungswagen übersah. Der Mann musste verletzt ins Spital.

Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Bild: Kapo SG

Am Samstag, kurz vor 14:30 Uhr, ist es auf der Rorschacherstrasse zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Rettungswagen auf einer Dringlichkeitsfahrt gekommen.

Der 87-jährige Autofahrer war auf der Buhofstrasse in Richtung Verzweigung Rorschacherstrasse unterwegs. Er beabsichtigte links in die Rorschacherstrasse einzubiegen. Beim Abbiegen übersah er aus zurzeit unbekannten Gründen den von links kommenden und vortrittsberechtigten Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, der sich auf dem Weg an einen Einsatz befand.

In der Folge prallte der Rettungswagen in die linke Seite des Autos des 87-Jährigen. Dieser wurde dabei leicht verletzt und zur Kontrolle von einem weiteren Rettungswagen ins Spital gebracht. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen wird der entstandene Sachschaden auf eine Gesamthöhe von mehreren zehntausend Franken geschätzt. (kapo/ste)