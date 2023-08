Unfall Nach Kollision: Auto landet in Au samt Insassen im Kanal In Au ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen, woraufhin der 72-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam erst im Kanal zum Stillstand.

Das Auto kommt nach der Kollision erst im Wasser zum Stillstand. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Die Kantonspolizei St.Gallen teilt mit, dass in Au am Freitagmorgen ein Auto nach einer Kollision samt Fahrer und Beifahrerin im Kanal landete. Ein 34-jähriger Mann ist aus einem Parkhaus in die Espenstrasse eingebogen, woraufhin er mit dem Auto eines 72-jährigen Mannes kollidierte. Durch den Aufprall verlor der 72-jährige Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin rollte das Auto samt Fahrer und der 73-jährigen Beifahrerin in den Kanal, wo es zum Stillstand kam. Verletzt wurde dabei niemand.

Am Auto ist ein Totalschaden im Wert von rund 20’000 Franken entstanden. Ein Abschleppunternehmen hat das Fahrzeug aus dem Kanal geborgen. «Der Kanal dürfte nach ersten Erkenntnissen nicht verschmutzt worden sein», heisst es in der Mitteilung. Das Auto des 34-Jährigen hat einen Sachschaden von rund 2’000 Franken erlitten. (kapo/tal)