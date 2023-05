Unfall Mann fährt in St.Margrethen «Biene» über den Haufen und muss seinen Führerausweis abgeben Am frühen Freitagmorgen kollidierte ein 34-jähriger Autofahrer in St.Margrethen mit einem Verkehrsteiler und verursachte mehrere tausend Franken Sachschaden.

Das Unfallauto kam im Kreisel zum Stillstand. Bild: Kapo SG

Am Freitagmorgen kurz nach 6 Uhr ist es in St.Margrethen zu einem Selbstunfall eines Autos gekommen. Ein 34-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Schäflistrasse in Richtung Zentrum. Vor dem Kreisverkehrsplatz prallte das Auto in einen Verkehrsteiler und kam im Kreisel zum Stillstand.

Der Fahrer wurde von einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen als fahrunfähig eingestuft und musste auf Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eine Blut- und Urinprobe abgeben. Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Franken geschätzt. (kapo/ste)