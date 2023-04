Unfall Fahrunfähiger Autofahrer fährt in Widnau Hydranten um Ein 42-jähriger Autofahrer beschädigte am Dienstagmorgen einen Hydranten und einen Container. Die Kantonspolizei St.Gallen stufte den Mann als fahrunfähig ein.

Symbolbild: PD

Am Dienstagmorgen, um 7.40 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Auto auf dem Galerieweg in einen Hydranten und einen Container. Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen stufte den Mann als fahrunfähig ein. Sein Führerausweis wurde auf der Stelle eingezogen. Das geht aus deren Mitteilung vom Mittwoch hervor. Ausserdem ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an. Es entstand Sachschaden von insgesamt über 15’000 Franken. (kapo/mlb)