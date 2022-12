Unfall Auffahrunfall in Widnau: Wegen Abbremsen ineinander geprallt Am Montagnachmittag kam es auf der Poststrasse in Widnau zu einem Unfall. Eine Frau musste mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Der Unfall passierte auf der Höhe der Post in Widnau. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Montagnachmittag fuhr eine 38-jährige Frau auf der Poststrasse von Diepoldsau in Richtung Heerbrugg. Höhe Post in Widnau musste sie verkehrsbedingt ihr Auto abbremsen. Zur gleichen Zeit fuhr hinter ihr eine 54-jährige Frau mit ihrem Auto. Sie bemerkte das bremsende Auto zu spät. In der Folge prallte das Auto der 54-Jährigen in das Heck des Autos der 38-Jährigen, wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt. Dabei wurde die 38-Jährige leicht verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden im Wert von über 10’000 Franken. (kapo/elf.)