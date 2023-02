Unfall Altstätten: Zusammenstoss beim Abbiegen Bei einem Zusammenprall zweier Autos in Altstätten hat sich eine 46-jährige Autofahrerin unbestimmt verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 17’000 Franken.

Bei einer Verzweigung kam es zum Zusammenprall. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Samstagnachmittag ist es kurz vor 16:55 Uhr auf der Kriessernstrasse zu einem Zusammenstoss von zwei Autos gekommen. Gemäss Polizeimeldung fuhr eine 20-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto auf der Altstätterstrasse von Kriessern in Richtung Verzweigung Kriessernstrasse. An der Verzweigung bog sie links in die Kriessernstrasse in Richtung Oberriet ab.

Zur gleichen Zeit fuhr die 46-Jährige mit ihrem Auto auf der Kriessernstrasse von Oberriet in Richtung Altstätten. In der Folge kam es zum Zusammenstoss der beiden Autos. Dabei wurde die 46-jährige Autofahrerin unbestimmt verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 17’000 Franken geschätzt, wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt. (kapo/dar)