Unfall 18-jähriger Vespafahrer prallt in Montlingen mit Auto zusammen Auf der Oberrietstrasse in Montlingen ist ein Auto mit einer Vespa zusammengeprallt. Der 18-jährige Motorradfahrer zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu.

An dieser Kreuzung an der Oberrietstrasse stiessen die beiden Fahrzeuge zusammen. Bild: Kapo SG

Eine 42-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstag, um 16.55 Uhr, auf dem Studenweg in Montlingen in Richtung Oberrietstrasse. Zeitgleich war ein 18-jähriger Motorradfahrer mit seiner Vespa auf der Oberrietstrasse in Richtung Zentrum unterwegs, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung vom Mittwochmorgen. Bei der Kreuzung kam es zum Zusammenprall.

Der 18-Jährige wurde beim Unfall eher leicht verletzt und begab sich selbständig zum Arzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. (kapo/vat)