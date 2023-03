Unfall 15-jährige Velofahrerin wird bei Kollision mit einem Auto in Rebstein verletzt Am Dienstag hat sich 16:40 Uhr auf der Balgacherstrasse ein Unfall mit einem Auto und einer Velofahrerin ereignet. Die 15-jährige Velofahrerin wurde dabei verletzt.

Beim Unfall entstand Sachschaden im Wert von rund 5000 Franken. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Dienstag fuhr eine 70-jährige Autofahrerin auf der Feldstrasse von Rebstein in Richtung Riet. Wie es am Mittwoch in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst, beabsichtigte die 70-Jährige bei der Kreuzung mit der Balgacherstrasse mit ihrem Auto geradeaus zu fahren. Zeitgleich sei eine 15-jährige Velofahrerin auf der Balgacherstrasse von Balgach in Richtung Altstätten gefahren.

Bei der genannten Kreuzung habe sie ebenfalls beabsichtigt, geradeaus zu fahren. Infolge dessen kam es laut Communiqué zur Kollision. Die Velofahrerin sei gegen das Auto geprallt und wurde dabei eher leicht verletzt worden. Sie sei vom Rettungsdienst ins Spital gebracht worden. Es sei Sachschaden im Wert von rund 5000 Franken entstanden. (kapo/evw)