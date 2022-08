Überbauung Altstättens «Winterthurer Blöcke» sind Geschichte: Der Wiederaufbau beginnt mit Aushub In der Alten Landstrasse, wo bis vor Kurzem noch Mehrfamilienhäuser aus den 1940er-Jahren standen, klafft nun ein grosses Loch. Eine neue Überbauung ist in Planung. Dafür wird auch extra eine neue Strasse gebaut.

So werden die beiden Neubauten von der Oberchirlenstrasse her aussehen. Die neue Strasse dient auch dem Langsamverkehr. Sie wird von der Alten Landstrasse abbiegen und in einen Rad- und Gehweg Richtung Bahnhofstrasse münden. Visualisierung: die planerei

Altstätten Die Abbrucharbeiten an den zwei 40 Jahre alten Mehrfamilienhäusern an der Alten Landstrasse wurden in den letzten Tagen abgeschlossen: Die sogenannten «Winterthurer Blöcke» sind Geschichte, zurück bleibt eine grossflächige Baugrube. Nun wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, indem die Grube für die zwei neuen Mehrfamilienhäuser noch grösser und noch tiefer ausgebaggert wird.

14000 Kubikmeter Erde werden ausgebaggert

«Gegenüber den vormals 40 Plätzen wird die neue zweigeschossige Tiefgarage Platz für 128 Fahrzeuge bieten», sagt Fred Lampert, Projektleiter der Varioserv AG. Rund 14000 Kubikmeter Erde müssten herausgebaggert werden, um die Baugrube erstellen zu können.

Mit den eigentlichen Baumeisterarbeiten für die Neubauten wird Anfang nächsten Jahres begonnen. In den beiden geplanten Mehrfamilienhäusern entstehen 67 Wohneinheiten, im grösseren sind 39 Wohnungen vorgesehen, im anderen 28. «Es gibt einen guten Mix von 1½- bis 5½-Zimmer-Wohnungen», sagt Projektleiter Lampert. Sie sollen Anfang 2025 für die neuen Mieter bezugsbereit sein. Eigentumswohnungen sind keine vorgesehen.

Zu jeder Wohnung gehört ein Balkon, zu den Attikawohnungen Terrassen. Die beiden neuen Wohnhäuser verfügen auf ihren Flachdächern über eigene Solaranlagen, die gemäss Fred Lampert so viel Strom liefern sollen, wie in den zwei Gebäuden verbraucht wird. Geheizt werden die Häuser über das Fernwärmenetz der NRG A AG.

Erschliessung über die neue Oberchirlenstrasse

Neu ist, dass die zwei Mehrfamilienhäuser nicht über die alte Landstrasse, sondern über die neu entstehende Oberchirlenstrasse erschlossen werden. Die Strasse wird im unteren, Richtung Bahnhof liegenden Teil des Grundstücks, gebaut. Die fast rechtwinklig von der Alten Landstrasse abgehende Oberchirlenstrasse mündet in einen schmaleren, für den motorisierten Verkehr verbotenen Rad- und Gehweg, der zur Bahnhofstrasse führt.

Dieses Teilstück soll künftig zu einem Korridor für den Langsamverkehr werden, der die Rorschacherstrasse von Lüchingen her mit der Oberrieterstrasse auf der anderen Seite verbindet. Das sagte Alt- stättens Stadtpräsident Ruedi Mattle, als die Pläne 2021 für den Geh- und Radweg zur Einsicht auflagen. Vorerst wird die neue Strasse als Baupiste für die Entstehung der Mehrfamilienhäuser Oberchirlen 1 und 3 dienen. Dank der neuen Strasse wird der Verkehrsfluss auf der alten Landstrasse weniger gehemmt, was vor allem während der Bauzeit von Vorteil ist.

Ebenfalls entstehen an der neuen Strasse Unterflurcontainer, die auch für andere Liegenschaften in der Nähe nutzbar sind. Dank Verbindungsstrasse für den Langsamverkehr und Abfallentsorgung profitieren letztlich auch die Anwohnerschaft und Pendelnde von der neuen Überbauung.